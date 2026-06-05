Transformado el solar abandonado en la calle Luis Vives, de Alcalá de Henares, en un aparcamiento de 75 plazas

Alcalá de Henares sigue mejorando la situación de los aparcamientos en la ciudad. Es una de las grandes reclamaciones de los vecinos, que alarman de la dificultad de encontrar hueco para sus turismos. Y el pasado jueves el ayuntamiento puso en servicio el nuevo aparcamiento público con 75 plazas en la calle Luis Vives, tras una inversión de más de 220.000 euros.

La actuación del consistorio ha logrado transformar un solar en mal estado en una parcela de 2.262 metros cuadrados que se usará, ahora sí, de forma "legal y ordenada" para aparcar.

La alcaldesa Judith Piquet explicó en su comparecencia que "la construcción del nuevo aparcamiento de la calle Luis Vives forma parte del plan ‘Alcalá mejora sus barrios’ y supone la transformación de un solar degradado y sin urbanizar, mal iluminado e inseguro, en un equipamiento público ordenado, accesible y sostenible”. Además, Piquet destacó que "este proyecto responde también al objetivo del equipo de Gobierno de convertir parcelas y solares municipales de los barrios que no tengan uso en nuevos aparcamientos públicos, siempre que el planeamiento urbanístico lo permita".

Todas las actuaciones del proyecto, más allá de las 75 plazas

El nuevo estacionamiento cuenta con 75 plazas en total, de las cuales dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras dos dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Además, el proyecto incluye la plantación de 87 nuevos árboles, que se distribuirán entre la propia parcela y el entorno del CEIP Luis Vives, cumpliendo de esta forma la normativa medioambiental.

Las obras contemplan también la pavimentación completa del solar, el acondicionamiento de accesos, drenaje, nueva señalización horizontal y vertical, y la creación de itinerarios accesibles sin barreras arquitectónicas, y también alumbrado público led eficiente para mejorar la iluminación de este espacio, otra solicitud demandada por los vecinos del barrio.

Estas 75 plazas de aparcamientos se suman a las 350 de las que ya disfrutan los vecinos del entorno de Nuestra Señora de Belén, y las otras 100 que próximamente se ampliarán en Jiménez de Quesada.