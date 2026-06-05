SUCESOS
Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa
A su llegada, los equipos de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento
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Alcalá de Henares se encuentra conmocionada en estos momentos tras lo sucedido en la mañana de este viernes: un hombre de 58 años ha fallecido en un accidente laboral tras ser aplastado por la cuchara de una grúa.
Tuvo lugar en la calle Francisco Antón, en una obra de edificación de viviendas. El SUMMA112, que recibió una llamada sobre las 09:25 de la mañana, solo pudo certificar el fallecimiento del hombre a su llegada.
La Policía Nacional ha asumido la investigación de este accidente laboral, en el que la cuchara de la grúa ha caído encima del trabajador fallecido.
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