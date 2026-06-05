Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estafas visita del papaPeregrinos visita papaVisita papa a MadridLos detalles del Papa en MadridCaetano VelosoElecciones Real MadridVivienda protegidaVestíbulo ChamartínExamen Dibujo Técnico PAUExamen Física PAU
instagramlinkedin

SUCESOS

Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa

A su llegada, los equipos de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento

Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Alcalá de Henares

Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Alcalá de Henares

Raquel Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares se encuentra conmocionada en estos momentos tras lo sucedido en la mañana de este viernes: un hombre de 58 años ha fallecido en un accidente laboral tras ser aplastado por la cuchara de una grúa.

Tuvo lugar en la calle Francisco Antón, en una obra de edificación de viviendas. El SUMMA112, que recibió una llamada sobre las 09:25 de la mañana, solo pudo certificar el fallecimiento del hombre a su llegada.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional ha asumido la investigación de este accidente laboral, en el que la cuchara de la grúa ha caído encima del trabajador fallecido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
  2. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  3. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  4. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  5. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  6. Así ha sido el examen de Física de la PAU 2026 en Madrid: ¿ejercicios demasiado difíciles de resolver?
  7. Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?
  8. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar

Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa

Trágico accidente laboral en Alcalá de Henares: un hombre de 58 años fallece tras ser aplastado por la cuchara de una grúa

Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Alcalá de Henares

Qué son las chinches: así es el insecto detectado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá

Qué son las chinches: así es el insecto detectado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá

Transformado el solar abandonado en la calle Luis Vives, de Alcalá de Henares, en un aparcamiento de 75 plazas

Transformado el solar abandonado en la calle Luis Vives, de Alcalá de Henares, en un aparcamiento de 75 plazas

El Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares celebra su primera edición llena de actividades gratuitas

El Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares celebra su primera edición llena de actividades gratuitas

Cómo desplazarse desde Alcalá de Henares para ver al Papa León XIV en Madrid: transporte, rutas y horarios

Cómo desplazarse desde Alcalá de Henares para ver al Papa León XIV en Madrid: transporte, rutas y horarios

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares