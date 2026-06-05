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El Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares celebra su primera edición llena de actividades gratuitas

El Festival de Poesía Joven de Alcalá comenzó ayer y ofrecerá durante el fin de semana rutas poéticas, conferencias sobre inteligencia artificial y recitales

El Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares celebra su primera edición llena de actividades gratuitas

El Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares celebra su primera edición llena de actividades gratuitas / Ayuntamiento Alcalá de Henares

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Regina Ruiz

Este fin de semana, Alcalá de Henares celebra por primera vez una cita cultural muy especial. Llega la primera edición del Festival de Poesía Joven, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura. Durante cuatro días, la ciudad complutense será una gran reunión para autores, lectores y profesionales del mundo de la lírica.

Así será la primera edición del Festival de Poesía Joven de Alcalá

Tras su gran inauguración de ayer jueves el Festival de Poesía Joven avanza hoy a Alcalá de Henares para ofrecerle a sus vecinos una intensa programación. Son actividades diseñadas para poner en valor el talento de la juventud alcalaína.

Hoy viernes 5 de junio, será una oportunidad única para conocer la trascendencia literaria de la ciudad complutense. El antiguo Hospital de Santa María La Rica acogerá a las 18:00 una mesa redonda sobre 'Poesía joven alcalaína', con Ignacio Lorenzo, Rodrigo Buenaventura y Diana Sánchez Crespo. No será la única actividad del día, porque a las 19:00 horas habrá una conferencia en el mismo lugar para descubrir la relación entre inteligencia artificial y poesía, por Guillermo Marco Remón.

El sábado 6 de junio será una jornada intensa, con actividades programadas desde temprano, porque a las 10:30 horas y con la colaboración de la Concejalía de Turismo se ha propuesto una 'Ruta poética por la ciudad'. Con aforo limitado e inscripción previa obligatoria en: versosenelmapa@gmail.com, este recorrido te permitirá conocer la ciudad desde otra perspectiva y descubrir secretos muy interesantes. El inicio será en la Plaza de Cervantes, junto a la estatua del escritor.

Cartel de la primera edición del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares

Cartel de la primera edición del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Las actividades del sábado no se quedan ahí. Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará una mesa redonda sobre la poesía joven actual con Antonio Díaz Mola, Rosa Berbel y Nuria Ortega Riba, también en Santa María la Rica.

El último día del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares será el domingo 7 de junio. Para su cierre, hay programadas dos propuestas matinales en Santa María La Rica, el centro de las actividades de este evento.

El domingo a las 11:00 horas habrá un taller exprés de Poesía, impartido por Enrique Gracia Trinidad, con aforo limitado y que requiere de inscripción previa obligatoria en: graciatrin@gmail.com. Y a las 12:30 llegará otra interesante mesa redonda, titulada 'La voz continúa', con Amalia Bautista, Verónica Aranda y Luis Felipe Comendador.

Todo el festival cuenta con la participación de grandes profesionales del mundo de la literatura y de la cultura alcalaína. Por ejemplo, Ignacio Lorenzo ganó en 2025 premio de Poesía Óscar Ayala Flores o Rodrigo Buenaventura publicó también el año pasado un poemario que triunfó entre sus lectores.

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El objetivo de esta cita es dar valor a los productos literarios alcalaíno. En la ciudad complutense, la cultura es una parte fundamental y estos eventos tienen una gran acogida cada año.

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