¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

Después de cuatro intensas jornadas de exámenes -1, 2, 3 y 4 de junio- la PAU 2026 finaliza este jueves en la Comunidad de Madrid. En la Universidad de Alcalá (UAH) se han examinado durante estos días un total de 6.051 alumnos, de los cuales 5.595 proceden de Bachillerato y 456, de ciclos formativos. De ellos, 1.559 se han examinado en Guadalajara -1.420 de Bachillerato y 139 de ciclos formativos-.

Tras las pruebas escritas de hoy es momento de descansar para los alumnos. Aunque una pregunta rondará su cabeza estos días: ¿Cuánto habré sacado? ¿Cuál será mi nota final? ¿Me dará para acceder a la carrera universitaria que deseo? Pensamientos recurrentes y normales, teniendo en cuenta que está en juego su futuro laboral, el de toda una vida dedicada al trabajo de sus sueños. Una experta en orientación laboral ya nos dejó varios consejos para saber cómo elegir carrera (en este enlace).

La fecha en la que saldrán las notas de la UAH, y fechas de revisiones y ver exámenes

Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 11 de junio, a partir de las 12:00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta más de 3.800 de plazas en centros propios. La solicitud de revisión de exámenes tendrá lugar durante 12, 15 y 16 de junio. Y las calificaciones definitivas -para aquellos alumnos que no hayan solicitado revisión- serán publicadas el 18 de junio a las 12 horas. Las actas y calificaciones definitivas para aquellos que sí hayan solicitado revisión tendrá lugar el 23 de junio a partir de las 17 horas. Y el plazo para solicitar ver los exámenes será del 24 al 26 de junio a las 12 horas. Lo anteriormente citado será el plazo para solicitarlo, y para verlos será el 8 de julio.

Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Todas las carreras que se pueden estudiar en la Universidad de Alcalá

Como novedad, en el curso 26/27 la Universidad de Alcalá va a estrenar una nueva titulación conjunta con la Universidad de Granada: el grado en Industrias del Español y sus Culturas, cuyo objetivo es formar profesionales altamente capacitados en el conocimiento integral de la lengua española y sus manifestaciones artísticas y culturales. Será un curso especial para la institución, ya que será el primero con el nuevo rector, Carmelo García, al frente.

En el siguiente documento se puede comprobar todas las carreras que se pueden estudiar en la Universidad de Alcalá, incluidas las de sus centros adscritos, además de sus respectivas notas de corte en el pasado curso:

Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26) Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)

Y sus 10 carreras con mayor nota de corte (25/26) son: