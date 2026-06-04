Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita papa a MadridPapamóvilPerro policíaVestíbulo ChamartínElecciones Real MadridHaalandCasita Bad BunnyExamen Biología PAUExamen Dibujo Técnico PAUCerveza Mahou
instagramlinkedin

SELECTIVIDAD

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

Consulta la información clave sobre la PAU 2026 en la UAH, en la que más de 6.000 alumnos se han examinado durante estos días

Un grupo de alumnos antes de entrar al primer examen de selectividad

Un grupo de alumnos antes de entrar al primer examen de selectividad / Alba Vigaray

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Después de cuatro intensas jornadas de exámenes -1, 2, 3 y 4 de junio- la PAU 2026 finaliza este jueves en la Comunidad de Madrid. En la Universidad de Alcalá (UAH) se han examinado durante estos días un total de 6.051 alumnos, de los cuales 5.595 proceden de Bachillerato y 456, de ciclos formativos. De ellos, 1.559 se han examinado en Guadalajara -1.420 de Bachillerato y 139 de ciclos formativos-.

Tras las pruebas escritas de hoy es momento de descansar para los alumnos. Aunque una pregunta rondará su cabeza estos días: ¿Cuánto habré sacado? ¿Cuál será mi nota final? ¿Me dará para acceder a la carrera universitaria que deseo? Pensamientos recurrentes y normales, teniendo en cuenta que está en juego su futuro laboral, el de toda una vida dedicada al trabajo de sus sueños. Una experta en orientación laboral ya nos dejó varios consejos para saber cómo elegir carrera (en este enlace).

La fecha en la que saldrán las notas de la UAH, y fechas de revisiones y ver exámenes

Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 11 de junio, a partir de las 12:00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta más de 3.800 de plazas en centros propios. La solicitud de revisión de exámenes tendrá lugar durante 12, 15 y 16 de junio. Y las calificaciones definitivas -para aquellos alumnos que no hayan solicitado revisión- serán publicadas el 18 de junio a las 12 horas. Las actas y calificaciones definitivas para aquellos que sí hayan solicitado revisión tendrá lugar el 23 de junio a partir de las 17 horas. Y el plazo para solicitar ver los exámenes será del 24 al 26 de junio a las 12 horas. Lo anteriormente citado será el plazo para solicitarlo, y para verlos será el 8 de julio.

Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Todas las carreras que se pueden estudiar en la Universidad de Alcalá

Como novedad, en el curso 26/27 la Universidad de Alcalá va a estrenar una nueva titulación conjunta con la Universidad de Granada: el grado en Industrias del Español y sus Culturas, cuyo objetivo es formar profesionales altamente capacitados en el conocimiento integral de la lengua española y sus manifestaciones artísticas y culturales. Será un curso especial para la institución, ya que será el primero con el nuevo rector, Carmelo García, al frente.

En el siguiente documento se puede comprobar todas las carreras que se pueden estudiar en la Universidad de Alcalá, incluidas las de sus centros adscritos, además de sus respectivas notas de corte en el pasado curso:

Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)

Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)

Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)

Y sus 10 carreras con mayor nota de corte (25/26) son:

Noticias relacionadas y más

  1. Medicina — 12,871
  2. Biología Sanitaria — 11,839
  3. Física e Instrumentación Espacial — 11,830
  4. Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses — 11,636
  5. Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial — 11,614
  6. Enfermería — 11,426
  7. Enfermería (Torrejón de Ardoz) — 11,303
  8. Farmacia — 11,220
  9. Economía y Negocios Internacionales — 11,203
  10. Enfermería (Guadalajara) — 11,100

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
  2. Esto es lo que ha caído en el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 de Madrid: ¿imposible de resolver?
  3. Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
  4. Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
  5. Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
  6. Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
  7. Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
  8. Esto es lo que ha entrado en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en la PAU 2026 de Madrid: ¿demasiado fácil?

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

¿Cuándo salen las notas de la PAU en la Universidad de Alcalá? Fechas, revisiones y qué debes saber

Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

TUPUJUME vuelve a ritmo de tambor: anunciada la fecha de la quinta edición de 'Ritmos que Integran' en Alcalá de Henares

TUPUJUME vuelve a ritmo de tambor: anunciada la fecha de la quinta edición de 'Ritmos que Integran' en Alcalá de Henares

El distrito III de Alcalá de Henares se prepara para celebrar sus fiestas: consulta todas las actividades programadas

El distrito III de Alcalá de Henares se prepara para celebrar sus fiestas: consulta todas las actividades programadas

La costrada de Alcalá será uno de los protagonistas gastronómicos durante la visita del Papa León XIV a Madrid

La costrada de Alcalá será uno de los protagonistas gastronómicos durante la visita del Papa León XIV a Madrid

La quema de contenedores se repite en Espartales Norte y alarma a los vecinos de Alcalá

La quema de contenedores se repite en Espartales Norte y alarma a los vecinos de Alcalá

Alcalá celebra su I Feria Sin Gluten con 12 obradores y degustaciones gratuitas este fin de semana

Alcalá celebra su I Feria Sin Gluten con 12 obradores y degustaciones gratuitas este fin de semana

Comienza la cuenta atrás para la PAU 2026: estas son las carreras con las notas de corte más alta en la UAH

Comienza la cuenta atrás para la PAU 2026: estas son las carreras con las notas de corte más alta en la UAH