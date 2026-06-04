Cómo desplazarse desde Alcalá de Henares para ver al Papa León XIV en Madrid: transporte, rutas y horarios

Este fin de semana llega uno de los momentos más esperados en la Comunidad de Madrid: la visita del papa León XIV a España. Los principales actos tendrán lugar en el centro de la capital, así que vecinos de todos los municipios querrán estar presentes y se tendrán que trasladar. En Alcalá de Henares, tendrán varias formas para llegar y disfrutar de esta cita histórica.

Cómo desplazarse desde Alcalá de Henares para ver al Papa León XIV en Madrid

Alcalá de Henares es uno de los municipios con más conexiones para llegar a Madrid, ya sea por tren de Cercanías en las líneas C-2, C-7 y C-8 o autobuses interurbanos. Los vecinos que quieran desplazarse y estar presentes en la visita del papa León XIV deben tener en cuenta una serie de restricciones antes de planificar su ruta.

Para los vecinos que se trasladen en Cercanías, Renfe reforzará la oferta de servicio en las principales líneas de la red, es decir, C1, C2, C3, C4, C5, C7, con aumento de frecuencias el sábado 6 y circulaciones de día laborable el domingo 7 de junio. Los alcalaínos podrán escoger las líneas C-2 y C-7 con un refuerzo de trenes y bajarse en las estaciones de Atocha o Nuevos Ministerios para acercarse a eventos como la misa de Cibeles o el acto del Santiago Bernabéu, escenarios que están muy cerca de estas paradas.

Hay que tener en cuenta que desde el inicio del servicio y hasta las 14 horas, la estación de Recoletos va a estar cerrada por motivos de seguridad el día de la misa. Se mantiene la circulación pasante de trenes sin efectuar paradas. Esta parada es parte del recorrido de las líneas C-2, C-7 y C-8.

La Comunidad de Madrid refuerza sus trasportes para facilitar la llegada de los vecinos a los actos del Papa León XIV / Consorcio de Transportes

Otra de las opciones que utilizan a menudo los vecinos de Alcalá de Henares para llegar a Madrid son los autobuses interurbanos, en otras palabras, los verdes. Las líneas 223, 227, 229, N202 y 824 recorren diferentes puntos de la localidad y terminan o empiezan en el intercambiador de Avenida de América, excepto la 824 que lo hace en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas.

Estos autobuses reforzarán las frecuencias de paso, gracias a la dotación adicional de 148 vehículos del sábado 6 y de 157 vehículos el domingo 7. El objetivo es reforzar el transporte de 54 municipios con alojamientos de peregrinos, en el que entra la ciudad complutense.

Para llegar a la zona de la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima donde serán los eventos multitudinarios del papa León XIV en Madrid desde Alcalá de Henares, se esperan fuertes restricciones de tráfico en Castellana, Alcalá, Recoletos y Cibeles. Desde el intercambiador de Avenida de América, bajándote de los autobuses 223, 227 o 229, lo mejor es continuar en Metro después.

Desde Avenida de América, los alcalaínos pueden coger la Línea 9 de Metro y bajarse en Colombia, con un camino de unos diez minutos hasta Plaza Lima. También pueden coger la Línea 7 y parar en la estación de Alonso Cano, con un camino de unos 20 minutos hasta el centro de los actos.

La opción menos recomendada es la de acercarse con los coches particulares de los vecinos, por las grandes restricciones de tráfico y los limitados espacios para aparcar. La Policía Municipal de Madrid ha pedido que se utilice el transporte público en la medida de lo posible.