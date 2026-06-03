Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha activado un protocolo de desinfección profunda tras detectarse la presencia de chinches en una zona del servicio de Urgencias. Según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una empresa especializada en control de plagas ya está trabajando en las instalaciones afectadas.

El centro hospitalario ha confirmado que la atención a los pacientes está garantizada. Para permitir las labores de limpieza, los pacientes han sido reubicados en otras áreas del servicio y en plantas de hospitalización, donde continúan recibiendo asistencia sanitaria con normalidad.

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Respecto a la reciente dimisión de la coordinadora de Urgencias, fuentes oficiales han aclarado que se trata de una decisión de índole personal tomada hace días, por lo que no guarda relación alguna con la incidencia detectada.