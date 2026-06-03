PLAGA
Detectan chinches en Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
El centro hospitalario madrileño reubica a los pacientes en otras áreas para permitir la desinfección profunda de la zona afectada
EFE
El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha activado un protocolo de desinfección profunda tras detectarse la presencia de chinches en una zona del servicio de Urgencias. Según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una empresa especializada en control de plagas ya está trabajando en las instalaciones afectadas.
El centro hospitalario ha confirmado que la atención a los pacientes está garantizada. Para permitir las labores de limpieza, los pacientes han sido reubicados en otras áreas del servicio y en plantas de hospitalización, donde continúan recibiendo asistencia sanitaria con normalidad.
Respecto a la reciente dimisión de la coordinadora de Urgencias, fuentes oficiales han aclarado que se trata de una decisión de índole personal tomada hace días, por lo que no guarda relación alguna con la incidencia detectada.
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2026 en Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Ciencias y Tecnología
- Filtrado el polémico examen de Inglés de la PAU 2026 de Madrid: esto es lo que ha caído en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Así ha sido el polémico examen de Lengua Castellana y Literatura en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la PAU en Madrid: ¿mucho más fácil que el de Ciencias y Tecnología?
- Tres individuos vestidos de militar asaltan 'a punta de pistola' una joyería en el centro comercial La Vaguada
- Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 en Madrid: Platón y Hume entre las opciones a desarrollar
- Un examen de Lengua 'más fácil de lo esperado' y 'mucha incertidumbre' con el de Filosofía: así han vivido los madrileños el primer día de la PAU
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- Así ha sido el examen de Historia de España de la PAU 2026 en Madrid: del Sexenio Revolucionario a los retos de la democracia