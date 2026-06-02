TUPUJUME vuelve a ritmo de tambor: anunciada la fecha de la quinta edición de 'Ritmos que Integran' en Alcalá de Henares

La batucada de TUPUJUME volverá a sonar más fuerte que nunca. TUPUJUME (Tú puedes, juntos mejor) es una asociación para personas con discapacidad intelectual que se fundó en 2017 y que "da la vida" a más de 100 personas en Alcalá de Henares.

En este martes han presentado la quinta edición del festival solidario de percusión 'Ritmos que integran', este año con el lema por bandera de "Cinco años haciendo ruido del bueno". Se trata de un evento de música sin barreras cuyo propósito central es visibilizar la diversidad y potenciar la inclusión plena en el ámbito sociocultural.

Tendrá lugar este sábado 6 de junio, desde las 09:30 hasta las 23:59 horas, ofreciendo un total de 14 horas sin interrupción de música y actividades. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y tendrá lugar en la explanada del Parque O'Donnell.

Una novedad destacada de este año es que no habrá una competición de batucadas, sino que será simplemente compartir y disfrutar sonidos. Además, se impartirá por primera vez un taller de percusión en familia. Se calcula que más de 400 personas participarán en esta agenda a la que asistirán diferentes agrupaciones procedentes de Madrid, Toledo, Segovia, Salamanca y Guadalajara.

Uno de los platos fuertes del día serán los talleres impartidos por auténticos referentes internacionales. Desde Brasil llegarán artistas como Elton Jackson, Elbermario, Rapha Moreira y Nelson de Castro, quienes acercarán la esencia de la percusión y la danza afrobrasileña. A ellos se unirá el reconocido proyecto formativo Tukebatukes.

"Alcanzar esta quinta edición es un sueño cumplido que nos llena de orgullo. Gracias al inmenso apoyo de tantas personas, empresas y entidades como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, hemos logrado consolidar un espacio único donde la inclusión se reivindica y se celebra a lo grande a través de la música y la convivencia", ha señalado Jesús Manuel Soria, presidente y coordinador deportivo de TUPUJUME.

Con motivo de este quinto aniversario del festival, se repartirán premios valorados en más de 3.100 euros, lo que supone un incremento de 1.200 euros respecto a la edición de 2025. Además, el evento contará con numerosos sorteos y un potente despliegue audiovisual.

La inscripción al evento se realizará a través de la plataforma Entrápolis y ofrecerá dos modalidades: donativo general (20 €) y donativo infantil para menores de 10 años (10 €). Ambas entradas incluyen el acceso a todas las actividades, talleres y sorteos, además de una pulsera identificativa, una ración de paella gratuita y el pack de bienvenida oficial, compuesto por una mochila y la camiseta conmemorativa. Además, el mismo día del evento se podrá adquirir la entrada en la taquilla del recinto.

Cartel de la edición de este año / TUPUJUME

Programa al completo de la quinta edición de 'Ritmos que Integran'

Mañana

• 09:30 h. Apertura de puertas e inscripciones.

• 10:00 h. Taller de percusión en familia. Tribu TUPUJUME.

• 11:05 h. Inauguración.

• 11:20 h. Taller de samba batucada y baile. Rapha Moreira y Nelson de Castro.

• 12:45 h. Exhibición batucada: Bloco Mojubá (Madrid).

• 13:05 h. Exhibición batucada: Tucutum (Segovia).

• 13:25 h. Exhibición batucada: Bloco Axara (Guadalajara).

• 13:45 h. Comida.

Tarde

• 14:40 h. Exhibición batucada: En Clave de Samba (Guadalajara).

• 15:00 h. Taller de Kas-Kas (Asalatos). Tukebatukes.

• 16:00 h. Roda de Timbau do Candeal. Elbermario.

• 17:00 h. Taller “Laboratorio creativo de ritmos tradicionales de Bahía”. Elbermario.

• 18:20 h. Foto de familia.

• 18:30 h. Exhibición batucada: Avivatucada (Salamanca).

• 18:50 h. Exhibición batucada: Baque Manglar (Madrid).

• 19:10 h. Taller “Ritmos de creación propia al estilo de Candeal”. Elton Jackson.

Noche

• 20:30 h. Actuación de la Tribu TUPUJUME.

• 20:55 h. Homenaje a Fernando Marconi.

• 21:10 h. Actuación de los profesores.

• 21:35 h. Exhibición batucada: Bloco Manglar (Madrid).

• 21:55 h. Exhibición batucada: Kekumka (Toledo).

• 22:15 h. Exhibición batucada: Som da Rua (Toledo).

• 22:35 h. Exhibición batucada: AC Frente Malabar (Madrid).

• 22:55 h. Sorteos y reconocimientos.

• 23:30 h. Clausura.