El distrito III de Alcalá de Henares se prepara para celebrar sus fiestas: consulta todas las actividades programadas

El Distrito III de Alcalá de Henares ya se prepara para celebrar del 5 al 7 de junio sus fiestas con una amplia programación, con todas las actividades gratuitas y para todas las edades: conciertos, actividades infantiles, talleres, exposiciones, actuaciones culturales, juegos, pasacalles, gastronomía popular y propuestas deportivas repartidas en distintos espacios del distrito como el Parque del Chorrillo, El Olivar, La Garena, Iviasa y los centros de mayores.

El programa arrancará el viernes 5 de junio con actividades familiares, cine, masterclass de country y la actuación del grupo “Quintería”, además de la entrega de premios de los torneos organizados por el Centro de Mayores Los Pinos.

El sábado 6 de junio concentrará gran parte de la actividad festiva con talleres infantiles, recitales de poesía, representaciones teatrales, bazar artesanal, juegos de agua, fotomatón, actividades de corresponsabilidad familiar, el Festival de Jota Aragonesa y el concierto del grupo “Migrañas”. También tendrá lugar la visita guiada “Alcalá Civitas Dei”, organizada por la Concejalía de Turismo.

El domingo 7 de junio las actividades se extenderán por distintos barrios del distrito con fiestas de la espuma, castillos hinchables, talleres infantiles, actividades en inglés, juegos desenchufados, talleres ciclistas y actuaciones musicales. La jornada concluirá con una verbena popular en La Garena y actuaciones culturales en el Centro de Mayores Campo del Ángel.

La programación cuenta con la colaboración de asociaciones vecinales, culturales y entidades del distrito, cuya participación hace posible, un año más, la celebración de "unas fiestas abiertas, participativas y pensadas para toda la ciudadanía", explican desde el ayuntamiento.

La presidenta del Distrito III, Esther de Andrés, ha querido agradecer "especialmente a todas las entidades, asociaciones y colectivos del Distrito, que se han implicado activamente en la elaboración de un programa de fiestas, con una gran cantidad de propuestas, con tanta ilusión y entrega que hace posible que, un año más, las Fiestas de nuestro Dis­trito sean una realidad para toda la ciudadanía alcalaína".

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Viernes 5 de junio: las fiestas arrancarán el viernes con una programación pensada para todos los públicos. En el Centro de Mayores Los Pinos se celebrará la entrega de premios de los torneos de mus, chinchón y ajedrez, seguida de una sesión de cine familiar acompañada de chocolate con churros. Por su parte, el Parque del Chorrillo y el Paseo de los Pinos acogerán una masterclass de country, actividades participativas como el desafío sensorial y la búsqueda de objetos, así como la actuación del grupo Quintería. Además, el Centro de Mayores Campo del Ángel será escenario de una actuación coral a cargo del Centro de Mayores Los Pinos, tras la que se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.

Sábado 6 de junio: la jornada del sábado comenzará con una visita guiada por el patrimonio de la ciudad bajo el título “Alcalá Civitas Dei”. Durante todo el día, el Parque del Chorrillo y el Paseo de los Pinos se convertirán en el epicentro de la actividad festiva con un bazar artesanal, pasacalles, talleres infantiles, recitales de poesía, representaciones teatrales, concursos, juegos familiares y actividades de ocio para todas las edades. También habrá una paella popular sin gluten, un torneo de ajedrez, actuaciones musicales de alumnos y coros, un festival de jota aragonesa y el concierto del grupo Migrañas como cierre de la jornada. Paralelamente, el Centro de Mayores Los Pinos celebrará un concierto de rondalla acompañado de un aperitivo para los asistentes.

Domingo 7 de junio: las actividades se repartirán entre distintos barrios de la ciudad. En Iviasa se desarrollarán iniciativas medioambientales como la limpieza de la ribera del Arroyo Camarmilla, además de actividades familiares con castillos hinchables, fiesta de la espuma, juegos y una paella popular. En El Olivar habrá pasacalles, teatro en inglés, talleres infantiles, hinchables, fotomatón, espuma y la actuación musical del grupo Bajo Zero. Por su parte, La Garena ofrecerá talleres de manualidades, actividades ciclistas, juegos para todas las edades y una verbena nocturna con pasodobles, boleros, rumbas y cha cha chá. La programación se completará en el Centro de Mayores Campo del Ángel con actuaciones de sevillanas y del grupo Vagalume, seguidas de un aperitivo de convivencia.

Además, durante todo el fin de semana, la Casa de la Cultura acogerá las exposiciones de los talleres de pintura, bolillos y tifany, que podrán visitarse en distintos horarios entre el viernes y el domingo.