REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN
La costrada de Alcalá será uno de los protagonistas gastronómicos durante la visita del Papa León XIV a Madrid
El emblemático dulce alcalaíno se ofrecerá junto a otros productos típicos de la región a los 2.100 periodistas que cubrirán la visita papal desde el Centro Internacional de Prensa en la Real Casa de Correos
Madrid cuenta los días para la visita del papa León XIV. Entre el 6 y 9 de junio, la capital se convertirá en el epicentro de la actualidad internacional con una agenda que atraerá a miles de peregrinos, fieles, periodistas y visitantes procedentes de distintos puntos del mundo. Pero más allá de los actos religiosos e institucionales, la cita también servirá para mostrar parte de la riqueza cultural y gastronómica de la región. Y ahí Alcalá de Henares tendrá un papel destacado gracias a uno de sus productos más emblemáticos: la costrada.
Este tradicional postre complutense formará parte de la oferta gastronómica que se ofrecerá en el Centro Internacional de Prensa habilitado por la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, durante la visita completa del Pontífice a España, hasta el 12 de junio. Desde este espacio trabajarán hasta 2.100 periodistas de más de 100 países encargados de cubrir todos los detalles de la visita papal, quienes podrán descubrir algunos de los sabores más representativos de la región.
La presencia de la costrada supone una oportunidad para proyectar uno de los platos más reconocibles de Alcalá de Henares. Aunque los principales actos se desarrollarán en Madrid capital, la Comunidad ha querido que el conjunto de la región esté representado también a través de su patrimonio culinario.
Los dulces más típicos de la región: las rosquillas de San Isidro, la costrada de Alcalá...
La costrada está elaborada a base de capas de hojaldre crujiente, crema pastelera, merengue y almendra, su origen se remonta a la década de 1930 y hoy forma parte inseparable de la identidad gastronómica alcalaína. Es habitual encontrarla en celebraciones familiares y festividades, además de ser uno de los productos más demandados por quienes visitan la ciudad.
Su importancia es tal que Alcalá celebra desde 2024 un concurso para reconocer las mejores elaboraciones de este postre tradicional. Con el objetivo de poner en valor el trabajo de las pastelerías locales y preservar una receta que forma parte de la historia del municipio. Según destacan los profesionales del sector, uno de los secretos de la costrada reside precisamente en el equilibrio entre la textura crujiente del hojaldre y la suavidad de la crema y el merengue.
Este dulce se ofrecerá junto a las rosquillas de San Isidro, palmeritas de Morata de Tajuña, bizcoletas de San Lorenzo de El Escorial, ombligos de Pinto, francisquitos de Guadarrama, feos de Valdemoro... Una peculiar forma de promoción de la región a todo el mundo.
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