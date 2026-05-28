SUCESOS
La quema de contenedores se repite en Espartales Norte y alarma a los vecinos de Alcalá
El barrio de Alcalá de Henares suma dos actos vandálicos de este tipo en nueve días, reavivando la preocupación por la seguridad entre sus residentes
Los vecinos de Espartales Norte, en Alcalá de Henares, vuelven a mirar con preocupación hacia sus calles tras una nueva noche marcada por la quema de contenedores. En apenas nueve días, el barrio ha registrado dos episodios similares que han reavivado el malestar vecinal y la sensación de inseguridad entre muchos residentes de esta zona de la ciudad complutense.
El primero de los sucesos tuvo lugar la noche del pasado 18 de mayo en la avenida Víctimas del Terrorismo, junto a la Plaza del Viento. Una zona que había experimentado una notable reducción de actos vandálicos en los últimos tiempos. Varios vecinos alertaron tras escuchar una fuerte explosión y observar cómo varios contenedores ardían en plena vía pública. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y Policía, que lograron sofocar el fuego y evitar que las llamas afectaran a vehículos estacionados o al mobiliario urbano cercano.
Un hecho que no ha sido aislado, ya que anoche el barrio volvió a sufrir un episodio similar. Nuevos contenedores aparecieron incendiados en otro punto de Espartales Norte poco antes de las 23:00 horas, en la calle Sancho III junto a la avenida Gustavo Adolfo Bécquer. Un hecho que ha incrementado aún más la inquietud vecinal y que denuncia el colectivo vecinal Espartales Unidos, alertando del riesgo que supone tanto para las viviendas mismas como para los vehículos estacionados.
La Policía Nacional no cuenta con denuncias formales relacionadas con los hechos
Según fuentes policiales consultadas por este periódico, no cuentan con denuncias formales relacionadas con los hechos. Por el momento, se está a la espera de conocer si Policía Nacional ha abierto alguna investigación específica relacionada con estos incendios y si ambos sucesos podrían estar vinculados.
Espartales Norte es uno de los barrios con mayor crecimiento residencial en la ciudad complutense durante los últimos años y concentra numerosas familias jóvenes. Precisamente por ello, muchos residentes reclaman ahora una mayor vigilancia policial y medidas que permitan evitar nuevos episodios vandálicos similares.
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