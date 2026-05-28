Comienza la cuenta atrás para la PAU 2026: estas son las carreras con las notas de corte más alta en la UAH

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 ya está aquí. En la Comunidad de Madrid tendrá lugar los próximos 1, 2, 3 y 4 de junio, y en la Universidad de Alcalá (UAH) se van a examinar 6.051 alumnos, de los cuales 5.595 proceden de Bachillerato y 456, de ciclos formativos. De ellos, 1.559 se examinarán en Guadalajara -1.420 de Bachillerato y 139 de ciclos formativos-.

Según el centro de secundaria del que procedan, los estudiantes matriculados realizarán las pruebas en los edificios de Medicina, Farmacia, Ciencias Ambientales, Enfermería y Fisioterapia y la Escuela Politécnica, ubicados en el Campus Científico Tecnológico de Alcalá; o en el Edificio Multidepartamental y la Facultad de Educación del Campus de Guadalajara.

Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 11 de junio, a partir de las 12.00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta más de 3.800 de plazas en centros propios.

Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las carreras universitarias con nota de corte más alta de la UAH

La PAU es un examen determinante para el futuro de los alumnos. Durante estos días -y los posteriores a los exámenes- una pregunta ronda sus cabezas: ¿Qué estudiar? ¿Me alcanzará a la nota de corte?

Como novedad, en el curso 26/27 la Universidad de Alcalá va a estrenar una nueva titulación conjunta con la Universidad de Granada: el grado en Industrias del Español y sus Culturas, cuyo objetivo es formar profesionales altamente capacitados en el conocimiento integral de la lengua española y sus manifestaciones artísticas y culturales. Será un curso especial para la institución, ya que será el primero con el nuevo rector, Carmelo García, al frente.

Estudiantes repasan antes de entrar al primer examen de Selectividad / Rocío Soler Coll

Las carreras universitarias que ofrece la institución de Alcalá con las notas de corte más altas (en el pasado curso) -y las que por lo tanto más preocupan a los alumnos- son:

Medicina — 12,871 Biología Sanitaria — 11,839 Física e Instrumentación Espacial — 11,830 Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses — 11,636 Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial — 11,614 Enfermería — 11,426 Enfermería (Torrejón de Ardoz) — 11,303 Farmacia — 11,220 Economía y Negocios Internacionales — 11,203 Enfermería (Guadalajara) — 11,100 Ingeniería en Tecnologías Industriales — 11,000 Fisioterapia — 10,850 Ingeniería Informática — 10,700 Fisioterapia (Torrejón de Ardoz) — 10,550 Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas (doble grado, en Guadalajara) — 10,436 Economía y Negocios Internacionales (docencia en inglés) — 10,428 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte — 10,325 Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo — 10,148 Matemáticas y Computación (Guadalajara) — 10,064 Ingeniería Eléctrica y Automática Industrial — 9,976 Química — 9,864 Biología — 9,700 Derecho - Administración y Dirección de Empresas (doble grado, en Guadalajara) — 9,516 Humanidades - Magisterio en Educación Primaria (doble grado, en Guadalajara) — 9,489 Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria (doble grado, en Guadalajara) — 9,360 Estudios Ingleses - Lenguas Modernas y Traducción (doble grado, en Guadalajara) — 9,334 Administración y Dirección de Empresas — 9,225 Psicología (Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la UAH) — 9,199

El listado completo de carreras que se ofrecen en la UAH se puede encontrar en el siguiente documento, con su respectiva de norte:

Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26) Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)

Ahora solo queda desear suerte y mucho ánimo a los alumnos. Aprovechar las últimas horas de estudio es clave -y aquí puedes encontrar algunos consejos de expertos para estudiar- para alcanzar la nota que se desea.