UNIVERSIDAD
Comienza la cuenta atrás para la PAU 2026: estas son las carreras con las notas de corte más alta en la UAH
6.051 alumnos se van a examinar de la selectividad en la Universidad de Alcalá en los próximos días
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 ya está aquí. En la Comunidad de Madrid tendrá lugar los próximos 1, 2, 3 y 4 de junio, y en la Universidad de Alcalá (UAH) se van a examinar 6.051 alumnos, de los cuales 5.595 proceden de Bachillerato y 456, de ciclos formativos. De ellos, 1.559 se examinarán en Guadalajara -1.420 de Bachillerato y 139 de ciclos formativos-.
Según el centro de secundaria del que procedan, los estudiantes matriculados realizarán las pruebas en los edificios de Medicina, Farmacia, Ciencias Ambientales, Enfermería y Fisioterapia y la Escuela Politécnica, ubicados en el Campus Científico Tecnológico de Alcalá; o en el Edificio Multidepartamental y la Facultad de Educación del Campus de Guadalajara.
Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 11 de junio, a partir de las 12.00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta más de 3.800 de plazas en centros propios.
Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.
Las carreras universitarias con nota de corte más alta de la UAH
La PAU es un examen determinante para el futuro de los alumnos. Durante estos días -y los posteriores a los exámenes- una pregunta ronda sus cabezas: ¿Qué estudiar? ¿Me alcanzará a la nota de corte?
Como novedad, en el curso 26/27 la Universidad de Alcalá va a estrenar una nueva titulación conjunta con la Universidad de Granada: el grado en Industrias del Español y sus Culturas, cuyo objetivo es formar profesionales altamente capacitados en el conocimiento integral de la lengua española y sus manifestaciones artísticas y culturales. Será un curso especial para la institución, ya que será el primero con el nuevo rector, Carmelo García, al frente.
Las carreras universitarias que ofrece la institución de Alcalá con las notas de corte más altas (en el pasado curso) -y las que por lo tanto más preocupan a los alumnos- son:
- Medicina — 12,871
- Biología Sanitaria — 11,839
- Física e Instrumentación Espacial — 11,830
- Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses — 11,636
- Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial — 11,614
- Enfermería — 11,426
- Enfermería (Torrejón de Ardoz) — 11,303
- Farmacia — 11,220
- Economía y Negocios Internacionales — 11,203
- Enfermería (Guadalajara) — 11,100
- Ingeniería en Tecnologías Industriales — 11,000
- Fisioterapia — 10,850
- Ingeniería Informática — 10,700
- Fisioterapia (Torrejón de Ardoz) — 10,550
- Ingeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas (doble grado, en Guadalajara) — 10,436
- Economía y Negocios Internacionales (docencia en inglés) — 10,428
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte — 10,325
- Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo — 10,148
- Matemáticas y Computación (Guadalajara) — 10,064
- Ingeniería Eléctrica y Automática Industrial — 9,976
- Química — 9,864
- Biología — 9,700
- Derecho - Administración y Dirección de Empresas (doble grado, en Guadalajara) — 9,516
- Humanidades - Magisterio en Educación Primaria (doble grado, en Guadalajara) — 9,489
- Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria (doble grado, en Guadalajara) — 9,360
- Estudios Ingleses - Lenguas Modernas y Traducción (doble grado, en Guadalajara) — 9,334
- Administración y Dirección de Empresas — 9,225
- Psicología (Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la UAH) — 9,199
El listado completo de carreras que se ofrecen en la UAH se puede encontrar en el siguiente documento, con su respectiva de norte:
Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)
Ahora solo queda desear suerte y mucho ánimo a los alumnos. Aprovechar las últimas horas de estudio es clave -y aquí puedes encontrar algunos consejos de expertos para estudiar- para alcanzar la nota que se desea.
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