Alcalá celebra su I Feria Sin Gluten con 12 obradores y degustaciones gratuitas este fin de semana

Alcalá de Henares disfrutará este fin de semana de un evento pionero en la Comunidad de Madrid. Llega a la Plaza de Palacio la I Feria de Obradores Sin Gluten, donde a través de puestos, catas y talleres los asistentes descubrirán la variedad de platos sin gluten que se pueden disfrutar y comprobarán en primera persona que este tipo de comida no tiene que tener mal sabor, como muchos creen. Una cita gratuita, para que estar al alcance de toda la información no sea privilegios de unos pocos.

Llega a Alcalá de Henares la I Feria de Obradores Sin Gluten

La soledad que sintió en la espera de un diagnóstico, entre otros motivos, impulsó a Pilar Zurdo a crear la asociación ‘Viviendo sin Gluten’, con dos años de trabajo en Alcalá. Su objetivo es conectar los celíacos y conseguir que la información esté al alcance de todos.

Es la misma motivación con la que empieza la I Feria de Obradores Sin Gluten de la ciudad, que se celebra el 30 de mayo. No es un evento solo para sensibles al gluten, sino que sirve para que cualquier persona aprenda a comer mejor.

Desde las 11:00 de la mañana hasta las 20:00 con entrada gratuita, doce de los mejores obradores de toda España tendrán a la venta sus productos sin gluten. Pero no solo consiste en un recorrido de puestos para comprar, sino que el listado de actividades programadas es muy extenso. Mesas redondas con expertos, charlas para familias, cata técnica de panes artesanales, rifas, catas de productos cada hora (salado y dulce) y actividades infantiles tomarán la localidad durante toda la jornada.

En total, serán 12 los obradores que participen en la I Feria de Obradores Sin Gluten. Vienen de todas partes de España, así que es una oportunidad única para hacerte con los productos sin tener que desplazarte.

Arca do millo

Armonía

Baking Free

Casa Brioche

El Capricho de Celia

Exento Sin Gluten

Lurayn

Pachamama

Quqqis

Sana Locura

Verna

3R Sin Gluten

Como explica Pilar Zurdo de 'Viviendo Sin Gluten' a La CRónica de Alcalá, los celiacos viven en tensión por lo que comen y tienen que formarse mucho en nutrición. Lecciones que quieren transmitir a todos los asistentes, mientras disfrutan de un plan diferente. Esto quiere decir que es un evento abierto a todo el mundo, no solo a los que sufren esta enfermedad crónica, para aprender a comer mejor y con sabor.

Verna es uno de los obradores que participa en la primera Feria Sin Gluten de Alcalá / VERNA

Esta feria es la oportunidad perfecta para conocer el trabajo de los obradores sin gluten. No está concebida como una simple exposición de puestos para comprar productos, sino que a través de las conferencias y las degustaciones se podrá conocer a las personas y el trabajo que hay detrás de cada negocio. Todo esto mientras haces comunidad y con entrada gratuita, algo poco habitual en estos eventos.

La comida sin gluten no tiene que estar mala. Es uno de los grandes prejuicios sobre este tipo de alimentación. Pilar avisa que los productos que vemos en las estanterías ‘Sin gluten’ de los supermercados no son representativos y que existe mucho más de lo que las personas imaginan.

Los obradores que participan este fin de semana en Alcalá trabajan con mucho mimo y dedicación para ello. Están buscando todo el rato combinaciones novedosas para que no haya diferencias de sabor, con ingredientes que no son muy conocidos. Las degustaciones cada hora es para demostrar que se puede comer rico sin gluten, salado y dulce.