Malas noticias para los vecinos de Alcalá de Henares: el eclipse solar del 12 de agosto durará solo unos segundos

El próximo 12 de agosto se vivirá un hecho histórico en buena parte de los cielos de España. Un eclipse total de Sol que no se veía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo y que convertirá durante unos minutos el día en noche cerrada en distintos puntos del país. Y pese a que la Comunidad de Madrid cuente con algunos de los lugares más privilegiados para contemplarlo, en Alcalá de Henares tan solo se podrá ver durante 41 segundos, según el informe publicado por el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando en el denominado 'Trío de Eclipses', una secuencia de fenómenos visibles desde nuestro país que continuará con otro eclipse total en agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028. El eclipse total de agosto será el primero y también el más esperado, especialmente en zonas del norte y centro peninsular donde la ocultación del Sol será prácticamente completa.

Sin embargo, las previsiones para Alcalá de Henares no son tan espectaculares como para otros como en otros municipios madrileños.

El cerro Ecce Homo será el punto más cotizado para ver el eclipse desde Alcalá

Por este motivo, el Ayuntamiento no prevé organizar actos oficiales de observación durante esa jornada. Así lo explicó la concejal de Participación Ciudadana, Esther de Andrés durante la presentación de la nueva exposición de la Agrupación Astronómica Complutense, en conmemoración a sus 40 años de trayectoria.

La Agrupación Astronómica Complutense celebra sus 40 años de trayectoria con la exposión "Astrofotografía" / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Uno de los principales puntos de observación previstos en la ciudad complutense será el cerro del Ecce Homo, aunque su acceso y capacidad dificultan la organización de actividades multitudinarias.

Antes de que llegue este suceso, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en colaboración con la Agrupación Astronómica Complutense ha programado una serie de actividades divulgativas previas a este fenómeno astronómico. La exposición “Astrofotografía” -disponible en la sala Kioto del Antiguo Hospital de Santa María La Rica- contará con una zona dedicada al eclipse del 12 de agosto. Un espacio donde se incluirá infografías explicativas y un puesto interactivo con información sobre este fenómeno astronómico y otros contenidos de interés.

Como complemento a la exposición, la Argupación Astronómica Complutense ofrecerá el próximo 27 de junio una conferencia divulgativa centrada en el eclipse solar total del 12 de agosto, en la que se explicarán las características del fenómeno, su recorrido y las mejores recomendaciones para su observación segura.

Aunque en Alcalá el eclipse apenas durará 41 segundos, la cita del 12 de agosto promete convertirse igualmente en uno de los grandes acontecimientos científicos del verano. Un instante fugaz que miles de madrileños ya esperan con la mirada puesta en el cielo.