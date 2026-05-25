El Ayuntamiento de Alcalá transformará los parques de la ciudad con diez millones de euros: todas las actuaciones

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con su plan de mejorar y fomentar las zonas verdes de la ciudad, y la iniciativa que han anunciado en la mañana de este lunes es la más ambiciosa hasta el momento: 'Parques con vida', un proyecto con un presupuesto de más de 10 millones de euros que pretende transformar hasta 14 espacios repartidos por toda la ciudad.

La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet , ha anunciado que "se trata de una actuación muy ambiciosa que venimos desarrollando desde el comienzo de esta legislatura, hace casi tres años. y que forma parte de la estrategia de transformación y regeneración urbana de Alcalá a través de sus barrios, que está llevando a cabo este equipo de Gobierno; la más importante de las últimas décadas en cantidad, en calidad y en presupuesto".

Este plan, que está incluido dentro de 'Alcalá mejora sus barrios', afectará a un total de 14 espacios repartidos por la ciudad.

¿En qué consistirán los trabajos en los parques?

Los trabajos que se llevarán a cabo serán la ampliación de las infraestructuras para aumentar la vegetación y la biodiversidad; la mejora de la accesibilidad y de la seguridad; la modernización de los sistemas de drenaje y riego; la renovación e instalación de mobiliario, juegos y zonas estanciales; la permeabilización de superficies y el reforzamiento del firme; la iluminación de caminos bajo criterios de eficiencia energética.

En total, sumando todos los espacios, se plantarán 637 árboles, 45.541 arbustos, se mejorarán 31.623 metros cuadrados de pradera, se instalarán 437 bancos y 230 papeleras nuevas, y se construirán 10 caminos, además de la ampliación de la biodiversidad con la colocación de hoteles de insectos, cajas y bebederos de aves y muros.

Y otro de los grandes objetivos de este proyecto es conectar los barrios de la ciudad complutense, con dos ejes principales: al norte y en la franja sur, que son para el consistorio "los dos grandes pulmones de la ciudad".

En su intervención, la alcaldesa ha querido dejar claro que "la decisión de los proyectos la hemos llevado a cabo a través de una escucha activa de las demandas de los vecinos. Por ejemplo, una de las actuaciones más importantes como la de la reforma del Parque Reyes Magos y la Chana -con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros- se llevará a cabo porque era algo muy solicitado por el vecindario, y mejoraremos el acceso al recinto".

Plano con todas las actuaciones / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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