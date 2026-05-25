URBANISMO
El Ayuntamiento de Alcalá transformará los parques de la ciudad con diez millones de euros: todas las actuaciones
El proyecto, presentado por la alcaldesa bajo el nombre de 'Parques con vida', pretende modernizar los espacios verdes de la ciudad, y ampliarlos
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con su plan de mejorar y fomentar las zonas verdes de la ciudad, y la iniciativa que han anunciado en la mañana de este lunes es la más ambiciosa hasta el momento: 'Parques con vida', un proyecto con un presupuesto de más de 10 millones de euros que pretende transformar hasta 14 espacios repartidos por toda la ciudad.
La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet , ha anunciado que "se trata de una actuación muy ambiciosa que venimos desarrollando desde el comienzo de esta legislatura, hace casi tres años. y que forma parte de la estrategia de transformación y regeneración urbana de Alcalá a través de sus barrios, que está llevando a cabo este equipo de Gobierno; la más importante de las últimas décadas en cantidad, en calidad y en presupuesto".
Este plan, que está incluido dentro de 'Alcalá mejora sus barrios', afectará a un total de 14 espacios repartidos por la ciudad.
¿En qué consistirán los trabajos en los parques?
Los trabajos que se llevarán a cabo serán la ampliación de las infraestructuras para aumentar la vegetación y la biodiversidad; la mejora de la accesibilidad y de la seguridad; la modernización de los sistemas de drenaje y riego; la renovación e instalación de mobiliario, juegos y zonas estanciales; la permeabilización de superficies y el reforzamiento del firme; la iluminación de caminos bajo criterios de eficiencia energética.
En total, sumando todos los espacios, se plantarán 637 árboles, 45.541 arbustos, se mejorarán 31.623 metros cuadrados de pradera, se instalarán 437 bancos y 230 papeleras nuevas, y se construirán 10 caminos, además de la ampliación de la biodiversidad con la colocación de hoteles de insectos, cajas y bebederos de aves y muros.
Y otro de los grandes objetivos de este proyecto es conectar los barrios de la ciudad complutense, con dos ejes principales: al norte y en la franja sur, que son para el consistorio "los dos grandes pulmones de la ciudad".
En su intervención, la alcaldesa ha querido dejar claro que "la decisión de los proyectos la hemos llevado a cabo a través de una escucha activa de las demandas de los vecinos. Por ejemplo, una de las actuaciones más importantes como la de la reforma del Parque Reyes Magos y la Chana -con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros- se llevará a cabo porque era algo muy solicitado por el vecindario, y mejoraremos el acceso al recinto".
Las mejores más destacadas en los parques de Alcalá de Henares
- Eje Norte. El Eje Norte engloba actuaciones de mejora y ampliación de infraestructura verde en distintos espacios de la ciudad, como Isaac Peral, Parque Rosalind Franklin-Santa Rosa de Lima y Parque Reyes Magos-La Chana. Estos proyectos incluyen nuevas plantaciones, renovación de caminos y mobiliario, incremento de zonas de pradera y medidas específicas para favorecer la biodiversidad.
- Parque Iplacea. La renovación del Parque Iplacea supondrá una transformación integral del espacio bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad. El proyecto contempla un incremento de la vegetación, la mejora de los recorridos peatonales y la integración del parque en el entorno natural. Asimismo, se renovará completamente el área infantil, que contará con nuevos juegos, pavimento de seguridad y vallado.
- Parque Príncipe Carlos. La actuación prevista en Príncipe Carlos, en el entorno de la calle Felipe II, permitirá renovar el parque con criterios de sostenibilidad y uso público, incrementando la vegetación y mejorando los firmes y recorridos peatonales.
- Parque Islas Filipinas. El proyecto de Islas Filipinas contempla una renovación integral del parque, con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y adaptación a las nuevas necesidades ciudadanas. Además, se incorporarán nuevas zonas verdes y espacios de convivencia.
- Renaturalización del Camarmilla y recuperación de espacios históricos. Entre las actuaciones previstas también destaca la renaturalización integral del arroyo Camarmilla a su paso por la ciudad, mediante labores de limpieza del cauce, plantación de especies de ribera y mejora de caminos y áreas estanciales.
- Cruz del Siglo. El proyecto de Cruz del Siglo contempla la ampliación de zonas verdes y superficies permeables, así como la incorporación de soluciones drenantes, nuevo mobiliario urbano y elementos de biodiversidad.
- Parque O’Donnell. En el Parque O’Donnell se actuará sobre el entorno de la rosaleda y el jardín histórico mediante mejoras paisajísticas, nuevas plantaciones y renovación del mobiliario urbano.
- Parque del Ángel. La remodelación del Parque del Ángel permitirá mejorar la accesibilidad y sostenibilidad del espacio urbano, incorporando nuevo mobiliario e instalaciones más eficientes.
- Eje Sur: Tierno Galván, Rinconada, Gonzalo Gil y Río Tajuña. El Eje Sur engloba actuaciones en Tierno Galván, Rinconada, Gonzalo Gil y otros espacios urbanos, con mejoras de infraestructura verde, renovación de caminos y modernización de áreas estanciales.
- Huerta de Sementales. La intervención en la Huerta de Sementales contempla actuaciones de recuperación ambiental y paisajística, con nuevas zonas verdes, mobiliario y soluciones de biodiversidad.
- Villa Romana del Val. El proyecto de la Villa Romana del Val combinará la puesta en valor del entorno arqueológico con la creación de nuevas zonas verdes y recorridos peatonales.
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