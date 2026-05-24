El palacio más desconocido, según 'VIAJAR', está a media hora del centro de Madrid: Bien de Interés Cultural y estilo neomudéjar

Alcalá de Henares es historia, belleza y cultura. Y no solo por ser la ciudad en la que nació Miguel de Cervantes o por su antiquísima Universidad. También lo es por todos sus monumentos, que no son pocos.

La plaza de Cervantes, la Catedral Magistral -de las cuales hay solo dos en el mundo- o la calle Mayor con sus soportales son algunos de los lugares en los que alucinan los miles de turistas que visitan la ciudad complutense cada semana.

Aunque, como en todas las ciudades, hay rincones desconocidos. En ocasiones, incluso por sus propios vecinos. En esta ocasión hablamos del Palacete Laredo, una construcción de finales del siglo XIX. De inspiración neomudéjar, está declarado como Bien de Interés Cultural, que confirma su historia y belleza.

Este fue mandado a construir por Manuel José de Laredo y Ordoño a finales del siglo XIX, en torno a 1880 y 1884. Fue pintor y restaurador, además de alcalde de Alcalá, y vio este edificio perfecto para residir y para poder lucir su creatividad. Era (y fue) un dos en uno.

Y fue una gran decisión del exalcalde, porque ahora es un edifico que presencian miles de turistas -y los vecinos- ya que su ubicación en paseo de la Estación, 10, le coloca al lado de la estación de tren, por donde transcurren muchos visitantes. Es uno de los tesoros de la ciudad cervantina, tal y como lo afirma la propia web experta en viajes VIAJAR.

"Su fuerte presencia neomudéjar, acompañada de una fachada con ladrillo visto, arcos de herradura y diversos elementos decorativos inspirados en el pasado islámico peninsular le hacen tener un carácter distinto y especial", explican.

Parte del interior del Palacio Laredo / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Desde el punto de vista estilístico se inscribe dentro del neomudéjar, aunque incorpora formas y elementos góticos, renacentistas o modernistas, respondiendo a ciertos planteamientos nacionalistas postulados por el Romanticismo español. En el exterior destacan el gran torreón central y el minarete de la esquina con reloj, así como el sugerente juego de volúmenes y la variedad de soluciones constructivas y ornamentales asociadas. Más llamativas aún resultan las estancias interiores, decoradas con pinturas al fresco, techumbres de madera, decoraciones de yeso y cerámica vidriada. Muchos de estos elementos ornamentales procedían de antiguos edificios de Toledo, Jaén, Guadalajara o Alcalá, como la bóveda ojival del salón de los Reyes, procedente de la antigua fortaleza de Santorcaz.

Actualmente este edificio -que hace tiempo que dejó de ser usado como vivienda privada- acoge el Museo Cisneriano y depende de la Universidad de Alcalá. Aunque en la actualidad no se puede visitar ya que está cerrado de forma temporal, pero desde el exterior merece la pena pararse y observar este monumento que tiene cerca de 150 años de historia y que es una representación de la belleza de Alcalá, porque es tal la que posee, que en ocasiones un edificio bello e histórico como este pasa desapercibido.