Alcalá de Henares celebra este sábado la quinta edición de ‘Cervanfriki’ con más de 30 actividades gratuitas

El programa de ocio juvenil 'Otra Forma de Moverte' celebrará este sábado en Alcalá de Henares la quinta edición de 'Cervanfriki', una cita dedicada a la cultura friki organizada con motivo del Día del Orgullo Friki.

La jornada tendrá lugar entre las 18:30 y las 21:30 horas en el Centro FIA y sus alrededores, con acceso gratuito y actividades dirigidas a todos los públicos, según ha informado el Ayuntamiento complutense en un comunicado.

La programación incluirá más de 30 actividades y actuaciones repartidas en cinco grandes áreas temáticas: 'Mundo Mágico', 'Superhéroes', 'SCI-FI Espacial', 'En busca del Anillo' y 'K-POP'.

Entre las propuestas previstas figuran talleres de lettering élfico, diseño de personajes, manualidades, experiencias de realidad virtual, actuaciones musicales y actividades de tiro con arco. También participará el equipo de quadball Madrid Wolves, junto a exhibiciones y performances inspiradas en diferentes sagas y universos de ficción.

Esta edición coincidirá además con el vigésimo aniversario de la primera celebración del Día del Orgullo Friki en Madrid, impulsada por el bloguero Sr. Buebo con motivo del estreno en España de 'Star Wars: Episodio IV'.

El Consistorio ha señalado que los talleres estarán abiertos a todos los asistentes sin necesidad de inscripción previa, aunque algunas actividades estarán recomendadas para mayores de 12 años.

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‘Otra Forma de Moverte’ es un programa financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y orientado a promover alternativas de ocio saludable entre los jóvenes.