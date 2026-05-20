Alcalá registra los niveles más altos de polen de Madrid: Cuándo termina la alerta, afectados y recomendaciones

Aunque la primavera se encuentra ya en sus últimas semanas, la alergia sigue siendo una gran preocupación para los vecinos de la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares se ha convertido en el municipio con el riesgo más alto por polen de gramíneas. Es importante que se tengan en cuenta algunas restricciones para que este trámite tan desagradable se lleve de una forma más liviana.

Alerta por el alto nivel de polen en Alcalá de Henares hoy y mañana

La Comunidad de Madrid ha actualizado los datos sobre los niveles de polen en su boletín predicción de gramíneas, uno de los tipos polínicos más relevantes por ser uno de los principales responsables de la mayoría de las alergias en la Comunidad de Madrid. Su período de polinización ha comenzado y Alcalá de Henares es el municipio con el riesgo más alto de la región, tanto hoy como mañana.

Según explica el boletín de Madrid Salud, se esperan niveles altos de polen de gramíneas el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, Arganzuela y barrio Salamanca. También se esperan valores altos en otros puntos muy cercanos a la ciudad complutense como hoy en Coslada.

Por otro lado, se esperan niveles medios entre hoy y mañana en Las Rozas, al igual que en Coslada durante la jornada del jueves. Las cuotas más bajas serán ambos días en Collado Villalba y Ciudad Universitaria, aunque los alérgicos tendrán que estar igual de atentos.

Lo cierto es que las gramíneas que producen el polen las podemos encontrar en muchas partes de Alcalá de Henares. Por ejemplo, están presentes en numerosas especies de cereales, de hierbas espontáneas en terrenos cultivados, en bordes de caminos y en céspedes de parques y jardines.

Otra especie con la que hay que tener especial atención será el olivo. La Comunidad de Madrid avisa que también se esperan niveles altos de polen de olivo el miércoles 20 y el jueves 21 de mayo en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y barrio Salamanca.

Por último, hay otro polen con el que hay que tener cuidado: el de los llantenes, plantas herbáceas que crecen en praderas, cunetas y bordes de camino. Su incidencia será más baja en la localidad, con riesgo medio hoy y bajo durante la jornada de mañana.

Recomendaciones para los alérgicos de Alcalá de Henares durante estos días

El polen es un gran peligro para los alérgicos, que pueden terminar sufriendo consecuencias complicadas. Desde la Comunidad de Madrid, explican que es vital conocer el tipo de polen al que cada persona tiene alergia para intentar exponerse lo menos posible.

Conociendo a qué eres alérgico, lo siguiente es evitar el contacto directo con las plantas que producen ese polen. Otro consejo que puede marcar la diferencia es mantener las manos y la cara limpias en todo momento, lavando siempre que puedas nariz y ojos con agua fría.

En caso de que tomes medicación para frenar los síntomas de la alergia, presta mucha atención a las recomendaciones de los médicos. Hay que recordar que los medicamentos antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminuir la atención, es importante no tomarlos antes de la hora de conducir. Además, cuando viajes en coche, debes tener las ventanas cerradas.