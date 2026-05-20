Lo peor está por llegar en Alcalá: la AEMET prevé un verano adelantado con temperaturas "inusualmente altas"

Esta semana se ha vivido en toda la Comunidad de Madrid y especialmente en Alcalá de Henares un cambio radical en las temperaturas. Parece que el calor ha llegado para quedarse y los vecinos han notado un gran aumento de las temperaturas. La AEMET ha compartido su previsión del tiempo para la ciudad, avisando de que a partir de mañana se van a registrar datos sorprendentes en esta época del año.

La previsión de la AEMET para Alcalá de Henares con altas temperaturas

En sus redes sociales, la AEMET ha compartido un mensaje que ha puesto a los españoles en alerta: "A partir de mañana, en la península se espera un episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año". Alcalá de Henares no se va a quedar fuera y se enfrenta a episodios de mucho calor en los próximos días.

Desde mañana jueves hasta inicios de la semana que viene, la ciudad complutense va a vivir un aumento de temperaturas constantes. Ya hoy miércoles, los vecinos habrán notado que el calor pega con fuerza en el municipio, con mínimas de 11 grados y máximas de 31. Aunque se ha dejado ver alguna nube en el cielo, durante la mayor parte del día el sol ha brillado con fuerza.

La previsión de la AEMET para mañana en Alcalá de Henares es propia de un día de verano. Con máximas de 33 grados y mínimas de 13, durante todo el día se podrá disfrutar de cielos despejados. Incluso, entre las 18:00 y 24:00 la temperatura rondará los 20 grados, datos propios de una noche tropical. Un día en el que también hay que estar en alerta por el riesgo alto de polen que hay en la localidad.

Dos personas se protegen del calor usando abanicos, por las calles de Barcelona / MANU MITRU

Para el viernes 22 de mayo, la situación no va a ser más relajada, sino todo lo contrario. Aumentan las máximas y mínimas, con 34 y 15 grados respectivamente, sin nubes que tapen el sol.

Durante el fin de semana, la previsión de la AEMET se va a mantener igual para los dos días. Tanto sábado como domingo, Alcalá se mantendrán con máximas de 35 grados y mínimas bastante altas para la época: 18. El sol brillará, a excepción de alguna pequeña nube, para hacer cualquier plan al aire libre, disfrutando de estas temperaturas que parecen sacadas de los meses de julio o agosto.

Con el inicio de una nueva semana, pocos cambios se registran en el pronóstico de la AEMET. El lunes 25 de mayo, de nuevo, se alcanzarán máximas de 34 grados en la ciudad y mínimas de 17. La novedad con los días anteriores será que la probabilidad de lluvia aumentan a un 10%, pero nada parece indicar que las precipitaciones terminen llegando a la localidad.

El martes 26 de mayo la predicción alcalaína es identica a la del lunes, con las mismas temperaturas. De nuevo, marcan una probabilidad de precipitaciones del 10%, pero la mayor parte del día se podrá disfrutar de cielos despejados.

Para el fin de semana será importante mantener precauciones, porque será el peor episodio de temperaturas para el municipio. Aunque será la ocasión ideal para tener planes al aire libre, van a ser días de mucho calor en los que estar en alerta.