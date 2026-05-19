La Aemet avisa: Alcalá de Henares se prepara para vivir su primer episodio de calor intenso y noches tropicales

El 21 de junio comenzará la estación de verano. Y, aunque todavía quedan algunas semanas para que eso ocurra, son muchas las ciudades de España que comienzan a sufrir lo más característico de esta época: el calor.

Una de ellas es Alcalá de Henares, que esta semana tendrá máximas de hasta 34 grados centígrados. El pasado lunes la máxima fue de 24º en la ciudad. Eso sí, según el paso de los días estas irán incrementando de forma gradual: el martes mínima de 11º y máxima de 26. El miércoles, mínima de 13º y máxima de 31.

El plato fuerte llegará durante el tramo final de semana, cuando tanto jueves como viernes y sábado la ciudad complutense tendrá una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Una temperatura que es más propia de los meses del periodo estival, que se ha 'adelantado' en Alcalá. Y la posibilidad de precipitaciones es prácticamente nula con un 0 % toda la semana, exceptuando el fin de semana, cuando apenas llegará al 10 %, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El calor excesivo golpeará a casi la mitad de la población en un cuarto de siglo / Agencias

Otro de los aspectos a tener en cuenta por los alcalaínos es el índice ultravioleta, que indica la intensidad de la radiación solar dañina que llega a la Tierra y que daña directamente a nuestra piel. Pues bien, los vecinos de la ciudad deberán extremar las precauciones porque el índice durante toda la semana estará entre 7 y 9, lo que indica un riesgo "alto" y "muy alto". Buscar sombras, evitar el sol directo en las horas centrales, además de usar gafas y echarse crema son algunos de los consejos que dan los expertos.

El verano pasado Alcalá tuvo temperaturas de 41,5 grados centígrados

Las temperaturas de esta semana traen al recuerdo las altas temperaturas que sufrió la ciudad durante el verano pasado, cuando en una intensa ola de color en agosto -del 3 al 18 de agosto- se llegaron durante varios días a temperaturas de 41,5 grados centígrados.