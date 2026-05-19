Mercadona busca trabajadores en Alcalá de Henares: contrato fijo, turno de mañana y hasta 2.346 euros al mes

En esta época del año es habitual que las opciones laborales sean más abundantes, porque con las vacaciones de verano, las empresas necesitan cubrir vacantes y hay mucho movimiento, siendo los meses en los que más suele bajar el paro. En Alcalá de Henares acaba de salir una oferta de empleo que puede interesar a muchos de sus vecinos. Mercadona acaba de abrir un proceso de selección en la ciudad y con un contrato fijo.

El puesto de trabajo en Mercadona que se oferta en Alcalá de Henares

Mercadona es una de las empresas mejor valoradas por sus trabajadores en España, así que es habitual que este tipo de ofertas de empleo como la que se ha publicado para Alcalá de Henares se llene de solicitudes. En concreto, el supermercado está buscando un 'Técnico/a de Mantenimiento'.

Las funciones para el futuro técnico o técnica de mantenimiento están definidas en la propia página web del supermercado, donde también te tienes que apuntar si quieres optar al puesto. Explican que están buscamos personal que se ocupe de mantener las instalaciones y maquinaria en perfecto estado. Además, añaden que si tienes conocimientos y habilidades para reparaciones básicas y mantenimiento de instalaciones, eres el tipo de persona que buscan.

Una tienda de Mercadona / Mercadona

Este contrato de trabajo es de tipo fijo para jornadas que cubran las 40 horas semanales. Cada semana trabajarás cinco días en un turno de mañana también fijo. El salario es una de las mejores partes del puesto de trabajo, ya que la retribución mensual bruta con progresión salarial es de 1.734 a 2.346 euros.

Para los vecinos de Alcalá de Henares que comiencen a trabajar en Mercadona también habrá pequeñas ventajas que le harán más fácil la vida en la tienda. El establecimiento ofrece una formación remunerada antes de empezar a trabajar, posibilidades de proyección laboral dentro de la empresa y conocer tu horario el día 20 del mes anterior.

En la página web de Mercadona especifican cómo será tu día a día en este puesto de trabajo. Como trabajador de mantenimiento, "te encargarás de organizar y gestionar los planes preventivos de mantenimiento, medición, seguimiento, registro y control de los distintos equipos e instalaciones, así como los materiales y repuestos necesarios". Además, también serás el encargado de gestionar las posibles incidencias, averías o deterioros que se den en el supermercado.

Desde el supermercado añaden que no importa si no cuentas con experiencia previa, pero sí que cuentes con la titulación requerida para el puesto. Otra de las recomendaciones para los alcalaínos es que sepan organizarse y gestionar bien su tiempo, siendo flexible y motivado para aprender.

Eso sí, un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que la formación remunerada que ofrece Mercadona es en Valencia. Necesitas disponibilidad para formarte y desplazarte durante tres semanas en la ciudad, a cargo de la empresa

Las personas interesadas en el puesto deben contar con un perfil creado en la web del supermercado, detallando su experiencia laboral, formación y otros datos personales. Una vez creado, simplemente tienes que apuntarte en las ofertas a las que queires optar.