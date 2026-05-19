Más controles y sanciones en Alcalá de Henares: así vigilan ahora las heces de los perros en la ciudad

Alcalá de Henares sigue tomándose en serio la limpieza de su ciudad, en especial en relación a las deyecciones caninas (heces y orina), y siguen desarrollando nuevas actuaciones para luchar contra ellas.

Actualmente los trabajos se están centrando en el barrio del Val, donde se ha realizado un nuevo muestreo de recogida de muestras de ADN de deyecciones caninas. Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente y Limpieza, ha destacado que "estas actuaciones se dirigen a concienciar a los vecinos sobre la importancia de recoger las deyecciones de sus mascotas y de tener a sus perros dados de alta en el censo de ADN".

Desde que arrancara este proyecto, el ayuntamiento alcalaíno ha tramitado ya más de 200 expedientes sancionadores. No recoger las deyecciones caninas están sujetas en la ciudad a multas que oscilan desde los 300 hasta los 3.000 euros. Y es que todos los perros de Alcalá deben estar censados por ADN, lo cual se debe realizar en cualquiera de las clínicas veterinarias colaboradoras, solicitando cita previa.

Una vez se haya tomado la muestra y se introduzcan los datos en el censo, se hace entrega de una tarjeta de identificación por ADN del perro y una chapa con un código QR que deberá llevar la mascota siempre visible. Al igual que la identificación por microchip, solo se realiza una vez en la vida del animal. Los propietarios deberán mantener actualizados los datos que se incluyen en el censo, comunicando cualquier cambio.

Son ya 10.200 perros los censados por parte del consistorio, aunque desde la institución quieren llegar a todos los de la ciudad, "sin excepción. Cuantos más perros tengamos de alta en el censo de ADN, mejorará nuestra convivencia y será más fácil para todos tener una ciudad limpia y en mejores condiciones", afirmó el concejal.

El ayuntamiento considera que los resultados del proyecto "ya son visibles en diferentes barrios de la ciudad. Con las nuevas incorporaciones al censo y con las campañas que estamos haciendo en este barrio y en todos, la convivencia ciudadana va a mejorar y vamos a encontrar unas calles más limpias".

Esta campaña se desarrolla en colaboración con la Policía Local, que es la institución encargada de realizar los controles y tomar muestras de forma periódica durante todo el año. Posteriormente, el ADN canino identifica de forma inequívoca a cada animal, lo que refuerza la responsabilidad de todos los propietarios.

Lo que está terminantemente prohibido en Alcalá