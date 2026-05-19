Alcalá exige explicaciones por el cierre del punto de alimentación de cigüeñas: informes y una asamblea urgente

Alcalá de Henares lucha por sus cigüeñas, especie protegida y uno de sus principales símbolos. La Mancomunidad del Este ha determinado el cierre del Punto de Alimentación Suplementaria (PAS) de estos animales, cuyo contrato expiró el pasado 30 de abril, y durante este martes en el Pleno del Ayuntamiento, desde la concejalía de Medio Ambiente han pedido explicaciones y convocar una asamblea para abordar el cierre de dicho punto, además de exigir los informes que justifiquen y den sentido a esta decisión.

Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente, planteó que la continuidad o cierre de este punto no se resuelva de forma unilateral, sino que sea debatida por el órgano en el que están representados los municipios afectados.

Además, ha recordado durante su intervención que la propia Mancomunidad fue "plenamente consciente" de la incidencia que tendría la clausura del vertedero sobre la población de cigüeñas y que por ello se adoptaron medidas específicas para garantizar su alimentación mediante un punto suplementario. Según ha señalado, esta actuación no era "accesoria o eventual", sino una medida estructural recogida en el expediente de contratación para asegurar el suministro tras el cierre del vertedero.

¿Qué es y quiénes forman la Mancomunidad del Este? La Mancomunidad del Este fue constituida el 14 de diciembre de 2006 y está formada actualmente por treinta y un municipios de la zona este de la Comunidad de Madrid, siendo fundadores los municipios de Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Ambite, Campo Real, Meco, Paracuellos de Jarama, Pezuela de Las Torres, Los Santos de La Humosa y Villar del Olmo. La actividad principal es el servicio de gestión de los residuos y, en especial, el tratamiento, valorización energética y eliminación de los RSU generados en los términos municipales de los municipios que integran la Mancomunidad, en orden a la debida protección del medioambiente fomentando, en su caso, el reciclaje y el aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación de los recursos contenidos en ellos.

El edil ha cuestionado el cambio de criterio de la Presidencia de la Mancomunidad y ha advertido de que, si este punto de alimentación estaba justificado en 2024, "no resulta comprensible" que se descarte su continuidad en 2026 sin aportar los documentos técnicos que lo respalden. Además ha mostrado su enfado ya que, según ha asegurado, desde el ayuntamiento se han dirigido en varias ocasiones a la institución (3 de marzo, 21 y 29 de abril y 7 mayo), sin obtener ningún tipo de informe como respuesta.

"Estamos hablando de fauna protegida por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de una decisión con impacto ambiental. Por eso no puede resolverse mediante una decisión unilateral, sino que debe debatirse en la Asamblea de la Mancomunidad", ha defendido. Además, ha insistido en que, hasta que no se aporten los informes técnicos y estén refrendados por el organismo ambiental competente -la Comunidad de Madrid- debe recuperarse el punto de alimentación suplementaria.

La retirada de este punto podría provocar la 'huida' de las cigüeñas en Alcalá

Una de las principales preocupaciones que tienen desde el Ayuntamiento de Alcalá acerca de la retirada de este punto es que podría provocar un desplazamiento descontrolado de dichas aves hacia otros puntos de alimentación, además de incrementar la mortalidad y multiplicar las afecciones en entornos agrícolas y urbanos cercanos.