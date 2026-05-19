Alcalá da luz verde definitiva a la nueva estación de autobuses interurbanos en Vía Complutense: así será por dentro

Una de las noticias más esperadas para los vecinos de la ciudad ya está aquí. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado definitivamente el Plan Especial de la Estación de Autobuses Interurbanos en Vía Complutense número 132. Se trata de un trámite urbanístico clave que permitirá avanzar en la construcción de esta nueva estación de autobuses, mejorando las conexiones de la ciudad con la capital y el resto de municipios de la Comunidad de Madrid.

Así será la nueva estación de autobuses interurbanos de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares ya cuenta con la luz verde definitiva para su nueva estación de autobuses interurbanos en su Vía Complutense. Una aprobación que ha salido adelante pese al voto en contra de PSOE y Más Madrid. El resto de partidos argumentan que se trata de una actuación para mejorar la movilidad de los vecinos, además de recuperar una parcela municipal actualmente degradada y sin actividad.

La nueva estación de autobuses interurbanos de Alcalá de Henares contará con salas de espera climatizadas / Comunidad de Madrid

La nueva estación contará con 11 líneas de autobuses interurbanos y está pensada para que moverse en transporte público sea mucho más fácil. Las dársenas serán cubiertas, una gran ventaja para los días en los que la previsión del tiempo no acompañe. Además, para las personas que tengan que acercarse en coche o dejar a familiares, también habrá habilitado un aparcamiento de 161 plazas, incluyendo espacios destinos para personas con movilidad reducida y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El interior de la estación también será muy agradable, para las personas que tengan que esperar hasta que llegue su autobús. Contará con espacios cerrados climatizados, salas de espera también climatizadas, taquillas para comprar los billetes y una cafetería. Incluso, contará con una zona ajardinada dentro, poco habitual en este tipo de lugares.

Será un espacio muy luminoso, gracias a las grandes cristaleras que dejarán pasar los rayos de sol de forma natural durante todo el día. El objetivo es mejorar la experiencia de los viajeros al usar el transporte público.

Las ventajas de su ubicación en la Vía Complutense

La concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha defendido durante el Pleno que este Plan Especial “permitirá la construcción de una nueva estación de autobuses interurbanos en el número 132 de Vía Complutense, en el antiguo Parque de Servicios, con frente directo a Vía Complutense, principal eje de acceso a la ciudad”.

La nueva estación de autobuses interurbanos de Alcalá de Henares tendrá 161 plazas de aparcamiento / Comunidad de Madrid

Según ha explicado la concejala, esta parcela pública sin uso se va a transformar en "una estación moderna, accesible y conectada". Aunque desde la Comunidad de Madrid se analizaron cuatro posibles alternativas, han considerado que esta ubicación es la que puede ser más funcional para los vecinos, especialmente por su impacto en el tráfico, la titularidad pública y además la capacidad de renovación que tiene.

Hay que recordar que la futura estación de autobuses urbanos, al estar en la Vía Complutense, va a estar muy próxima a zonas residenciales de la ciudad, además de permitir llegar bien a otros puntos del Corredor del Henares. Ya han avisado que los vehículos harán diferentes paradas por toda la localidad.

Otro punto muy interesante para la ubicación es su conexión directa con la A-2, que ya estuvo de actualidad en Alcalá por el futuro carril Bus-VAO. El emplazamiento está a menos de 800 metros en línea recta para enlazarse con la vía. Puede ser el inicio de nuevas líneas lanzaderas.

Alcañiz ha subrayado que el proyecto permitirá recuperar “un suelo municipal hoy degradado y sin actividad” para ponerlo al servicio de los vecinos. En este sentido, ha señalado que la nueva estación será “una infraestructura útil, pero también el motor de regeneración de toda una zona hoy degradada”.

La concejala ha concluido que, con esta aprobación, “damos un paso muy importante” para que los alcalaínos puedan disfrutar de una nueva estación de autobuses “a la altura de lo que los vecinos merecen”.