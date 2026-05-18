La UAH premiará de nuevo los mejores trabajos de divulgación científica del curso: plazo para presentarse

La Universidad de Alcalá convocó el pasado domingo una nueva edición de los Premios de promoción y divulgación científica. Con estos, reconoce a los miembros y grupos de trabajo de la comunidad universitaria que han destacado en la transmisión de conocimiento a la sociedad durante el curso 25/26, que ya ve cerca su fin.

Las bases del Premio establecen que podrá presentarse cualquier miembro del PDI, del PTGAS y del estudiantado de la Universidad de Alcalá, así como grupos de personas que cuenten con al menos un miembro perteneciente a la UAH a fecha de 30 de junio de 2026. Eso sí, no podrá optar al galardón ninguna persona que lo haya obtenido en alguna de sus categorías en las dos ediciones anteriores.

Dichas categorías son las mismas de los últimos años:

Mejor iniciativa de divulgación en formato audiovisual (dotada con 1.00 euros).

(dotada con 1.00 euros). Mejor iniciativa de divulgación a través de un sitio web o de un perfil de

redes sociales. (1.00 euros).

(1.00 euros). Mejor iniciativa de divulgación difundida a través de los medios de

comunicación (prensa, televisión o radio; 1.000 euros).

(prensa, televisión o radio; 1.000 euros). Mejor iniciativa a la fórmula más original e innovadora para difundir la ciencia entre la sociedad. (2.000 euros)

Así te puedes presentar a los premios de la UAH

El plazo de presentación es del 30 de mayo al 30 de septiembre, en el apartado de trámites de la Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá. Será necesario adjuntar los siguientes documentos:

Memoria explicativa en la que se recojan los méritos que avalan la candidatura, así como datos sobre el impacto y la relevancia adquirida por los trabajos presentados.

La recopilación de los trabajos que se someten a la consideración del jurado, en el formato correspondiente.

Además, explican desde la UAH que "en líneas generales, se tendrá en cuenta la calidad técnica de los trabajos presentados en función del formato de los mismos, la claridad de la divulgación y promoción científica realizadas y su accesibilidad para audiencias masivas, su creatividad y su impacto. Además, será requisito imprescindible que dichos trabajos se hayan difundido destacando el vínculo de su autor o autores con la Universidad de Alcalá".