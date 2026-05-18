QUIEREN LLEGAR A TODOS LOS BARRIOS
Así van las 18 grandes obras prometidas por el Ayuntamiento de Alcalá a principios de año: ¿Se están cumpliendo los plazos?
Comprobamos el estado de las mismas y actualizamos la información junto a Antonio Saldaña, concejal de Obras
Desde el pasado mes de febrero, y tal como publicamos en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunció hasta 18 obras y proyectos (entre otras) en la ciudad complutense para este 2026. Unas obras que solicitan los vecinos y que mejorarán su calidad de vida. Y desde La CRónica, como hacemos cada trimestre, hemos vuelto a recorrer Alcalá, visitando las ubicaciones de cada una de ellas para comprobar el estado de las mismas.
El seguimiento de estas obras es fundamental, porque siempre es uno de los retos principales que los vecinos encargan a sus gobernantes. Por todo ello hemos vuelto a comprobar cómo están las obras, y actualizamos la información y plazos de las mismas con Antonio Saldaña, concejal de Obras.
Las principales obras para este año, una a una
- Calle Núñez de Guzmán. 1,7 millones de euros de presupuesto. Comenzarán durante esta primavera para acabar un año después, en 2027. Está financiado al 95 % por la Comunidad de Madrid y se renovarán los pavimentos asfálticos además de mejorar la movilidad peatonal.
- Entorno de Gran Canal. 529.124 euros. Prometían su inicio en marzo y ya lo han hecho, para acabar este verano. Eliminación de barreras arquitectónicas, optimización de la movilidad peatonal y la mejora del estado del firme y las infraestructuras existentes. Además, se llevará a cabo la renovación, mejora y ampliación de las aceras en tramos de la calle Gran Canal.
- Avenida de Guadalajara. 1,7 millones de euros. La segunda fase acabará en julio. Mejorar la accesibilidad y la movilidad entre la calle Marqués de Alonso Martínez y Diego de Urbina. Ampliación de la acera sur y la renovación del pavimento y bordillos de ambas aceras.
- Mejoras en el entorno de El Ensanche (repintado, asfaltado...). Comenzarán este verano. Renovación del asfaltado y repintado de las marcas viales y las plazas de aparcamiento en las calles Juan Carlos Onetti y Nicolas Guillén. También se mejorará el entorno del colegio Ernest Hemingway de la calle Gonzalo Torrente Ballester.
- El Olivar. 500.000 euros. Comenzarán y acabarán en verano. Se mejorará el asfaltado de la Avenida de Pasionistas, las calles Islas Caimán, México, Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. Una actuación muy reclamada por los vecinos del barrio de El Olivar; y el asfaltado de la calle San Vidal y parte del Paseo de Pastrana.
- Mejora en las redes de saneamiento. 400.000 euros. Finalizarán en septiembre. En materia de saneamiento, las obras se llevarán a cabo en calles clave como Vaqueras, Divino Figueroa, Teniente Ruiz, Avenida de los Reyes Magos, Calle Mayor y Calle La Rosa. En cuanto al abastecimiento de agua, se actuará en la calle Azahar.
- Calle Caballería Española. 76.000 euros. Desde el ayuntamiento aseguraban que esta obra estaría acabada en marzo, y así ha sido. Mejora de la pavimentación de la acera, medidas necesarias para mejorar la accesibilidad del peatón, y mejora del alumbrado.
- Parque Iplacea. 800.000 euros. Fecha de fin, julio. Reorganizar el espacio para crear paseos amplios y accesibles, plazas estanciales, recorridos verdes y zonas abiertas. La reestructuración de los parterres actuales permitirá dotar al parque de mayor orden, jerarquizando los caminos principales y secundarios y mejorando la experiencia del espacio.
- Parque Islas Filipinas. 600.000 euros. Acabarán en junio. Redefinir caminos y parterres, dotando de accesibilidad los itinerarios dentro del parque, incluyendo nuevos drenajes sostenibles, aumento de superficie verde, renovación del sistema de riego, iluminación y mobiliario. El proyecto refuerza la biodiversidad e incorpora nuevos ejemplares arbóreos y arbustivos de diversas especies que fortalecen la diversidad vegetal del espacio: 61 ejemplares arbóreos de 6 especies diferentes y 310 ejemplares arbustivos de 10 especies diversas.
- Calle Azucena. 270.000 euros. Tenían previsión de finalizarlas en mayo, y finalmente lo harán "en agosto". Modernizar el espacio público, mejorar la accesibilidad peatonal y renovar las infraestructuras urbanas existentes. La inversión actuará sobre las calles Azucena, Alameda, Ambrosio Morales y Don Quijote.
- Río Henares. 90.000 euros. Previsión de finalizarlas en abril y ya están terminadas. Sustitución y reparación del vallado de madera con un tratamiento antihumedad y antivandálico.
- Avenida de Roma. 78.000 euros. Previsión de terminarlas en abril y finalmente lo harán en junio. Construcción de una nueva acera en el lateral oeste de la avenida, en el tramo comprendido entre la rotonda de Arganda y la rotonda de la Plaza de Teodosio.
- Última fase de la plaza de Cervantes. Casi 3 millones de euros. Acaban esta primavera. En esta última fase se contempla la modernización de la red eléctrica y de saneamiento, además de renovar la pavimentación y elementos para personas con discapacidad. Será un lugar de convivencia y disfrute para todos los alcalaínos y visitantes.
- Vía Complutense. 3,2 millones. Acabará a finales de año. Se abrirá al tráfico de forma completa a finales de marzo, y terminarán antes de 2027. Trabajos de renovación de la red de saneamiento, que tenían más de 50 años.
- Calle Cáceres. Inicio y fin en este verano. "Durante los meses de verano llevaremos a cabo diferentes trabajos en la ciudad 21, en lo que a aceras y asfaltado se refiere. Hay muchas calles por mejorar y es un objetivo que tenemos en el ayuntamiento", confiesa a este periódico Antonio Saldaña.
- El Paseo de Aguadores empieza y acabará este verano. Mejoras de acera y asfaltado en la calle.
- Calle Alcor y calle Diego Ros y Medrano. Inicio y fin en verano. Al igual que en las anteriores, "actuaremos sobre aceras y asfaltado", nos confiesa en exclusiva el concejal de Obras.
- Calle José Chacón. Inicio y fin este verano. Mejoras de acera y asfaltado en la calle. Una demanda histórica de los vecinos de la zona que verán mejorada su calle en el próximo verano, que será fructífero para la ciudad alcalaína.
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