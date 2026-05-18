Así van las 18 grandes obras prometidas por el Ayuntamiento de Alcalá a principios de año: ¿Se están cumpliendo los plazos?

Desde el pasado mes de febrero, y tal como publicamos en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares anunció hasta 18 obras y proyectos (entre otras) en la ciudad complutense para este 2026. Unas obras que solicitan los vecinos y que mejorarán su calidad de vida. Y desde La CRónica, como hacemos cada trimestre, hemos vuelto a recorrer Alcalá, visitando las ubicaciones de cada una de ellas para comprobar el estado de las mismas.

El seguimiento de estas obras es fundamental, porque siempre es uno de los retos principales que los vecinos encargan a sus gobernantes. Por todo ello hemos vuelto a comprobar cómo están las obras, y actualizamos la información y plazos de las mismas con Antonio Saldaña, concejal de Obras.

Los 18 proyectos del consistorio complutense en 2026 / EPE

Las principales obras para este año, una a una