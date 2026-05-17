Dani Mérida está ya listo para los grandes escenarios, y Roland Garros será su estreno: "He demostrado que tengo nivel para estar aquí"

Lo que no pudo ser en Nueva York en 2025 ni en Melbourne a principios de año llegará ahora en París. Después de llamar a las puertas de los Grand Slam en los últimos meses, Dani Mérida afronta su mayor reto hasta la fecha: disputar por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam. Roland Garros, que arrancará el próximo 24 de mayo, será el escenario del estreno del alcalaíno en uno de los cuatro grandes torneos del circuito ATP.

Y lo hará convencido de que pertenece a ese nivel. “Voy con buenas sensaciones, de estar jugando muy bien. Espero dar el 100% de mí, aprender porque es mi primer cuadro principal, competir al máximo y disfrutar del torneo”, explica el tenista a este periódico. “Como objetivo, competir al máximo y al final ya he demostrado que tengo el nivel al haber llegado hasta aquí y ver hasta dónde puedo llegar”, añade.

Asentado en el top100 tras una gran gira de tierra batida

El actual número 86 del ranking ATP aterriza en París en el mejor momento de su carrera. En apenas mes y medio ha escalado cerca de 50 posiciones gracias a una gran gira de tierra batida que le ha permitido asentarse dentro del top100 mundial. “Este mes y poco ha sido muy bueno, desde la final en Bucarest, en Madrid o Roma, que me estoy sintiendo muy cómodo jugando en tierra”, resume.

Dani Mérida y Mariano Navone, finalistas del torneo ATP 250 de Bucarest 2026 / Instagram: @danielmerida137

La primera semana de abril de 2026 quedará grabada en la memoria de Mérida. El alcalaíno alcanzó las finales del ATP 250 de Bucarest, uno de los primeros torneos de la gira de tierra batida. Por el camino dejó a varios tenistas del top50 del ranking, como Adrian Mannarino en octavos y Fabian Marozsan en semifinales. Finalmente, cayó con honores frente al argentino Mariano Navone en un ajustado 6-2, 4-6 y 7-5.

Su siguiente gran escaparate fue el Mutua Madrid Open. En la Caja Mágica, y jugando prácticamente en casa, Mérida se convirtió en una de las sensaciones de la primera semana del torneo. Superó la fase previa, ganó su primer partido en un Masters 1000 y alcanzó la tercera ronda antes de caer frente al griego Stefanos Tsitsipas. “Resumir la semana de Madrid sería de mucho aprendizaje. Muy contento de cómo fue yendo toda la semana y de ganar mi primer partido de Masters 1000 en Madrid, que es mi casa”, asegura.

Sobre la pista, Mérida tiene claro cuál es su identidad. “Me definiría como un jugador agresivo, que le gusta pegar fuerte a la bola y que también resta bien”, explica. “Por mucho que falle intento no retenerme e intento seguir a mi juego, que es el que me ha hecho estar donde estoy. Confío mucho en mi nivel, en mi tenis y en mi juego”.

Junto a Rafa Jódar y Martín Landaluce, lideran la siguiente generación de tenistas españoles

Junto a Rafa Jódar y Martín Landaluce, los tres madrileños -de 19, 20 y 21 años respectivamente- se han convertido en las grandes esperanzas de futuro para 'La Armada', especialmente durante una gira de tierra marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz. De hecho, la baja del murciano en el segundo Grand Slam de la temporada permitió a Mérida entrar directamente al cuadro final y ahorrarse así la fase previa. “España tiene que estar muy contenta con los jugadores jóvenes que tiene y del futuro del tenis español”, afirma.

Ahora, tras años soñándolo, París ya le espera. Y Dani Mérida llega convencido de que está preparado para competir en el escenario más grande de su vida.