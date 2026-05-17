1.600 actuaciones
Alcalá de Henares, epicentro de la prevención de incendios tras ser el parque con más intervenciones en 2025
La Comunidad de Madrid busca concienciar sobre la importancia de la prevención de incendios, con especial atención a niños y mayores
El año pasado la Comunidad de Madrid registró el mayor número de intervenciones de la historia del Cuerpo de Bomberos en sus 59 años de historia: 20.897 servicios. De estos, 1.137 fueron registrados en Alcalá de Henares, el tercer municipio de la región con un mayor número de actuaciones, aunque no todas estuvieron relacionadas con incendios.
Con la idea de concienciar se celebra la XXI Semana de la Prevención de Incendios, presentada este año en la ciudad complutense y que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. La presentación en el municipio madrileño no fue casualidad. Y es que el parque de Bomberos de Alcalá es el que más intervenciones realiza de toda la región, en 2025 fueron 1.600.
El programa, impulsado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, pone el foco en los riesgos cotidianos del hogar. Todo bajo un mismo mensaje: prevenir sigue siendo la mejor herramienta frente al fuego. Estas campañas de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid ponen el foco especialmente en los colectivos más vulnerables, como niños y personas mayores.
10.000 alumnos madrileños recibieron en 2025 formación en prevención de incendios
De hecho, a través de sus actividades divulgativas realizadas por el Cuerpo de Bomberos de la región, 10.000 alumnos madrileños recibieron en 2025 formación en materia de autoprotección y seguridad frente a incendios.
Algunos de los consejos que recibieron, a parte de muestras en directo y talleres, fueron:
- Instalar detectores de humo en los hogares. Reducen hasta un 60% la posibilidad de morir en un incendio
- Mantener aparatos de calor a más de 1,5 metros de materiales combustibles. Hay muchos materiales que alcazan a poca distancia su temperatura de ignición
- No sobrecargar enchufes. El sobrecalentamiento del cable puede derretir el aislante y crear chispas
- Revisar instalaciones de gas. Permite detectar fugas, conexiones defectuosas o la mala combustión
- Evitar dejar velas o estufas encendidas sin supervisión. Puede prender materiales infamables cercanos
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