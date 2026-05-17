Alcalá de Henares, epicentro de la prevención de incendios tras ser el parque con más intervenciones en 2025

El año pasado la Comunidad de Madrid registró el mayor número de intervenciones de la historia del Cuerpo de Bomberos en sus 59 años de historia: 20.897 servicios. De estos, 1.137 fueron registrados en Alcalá de Henares, el tercer municipio de la región con un mayor número de actuaciones, aunque no todas estuvieron relacionadas con incendios.

Con la idea de concienciar se celebra la XXI Semana de la Prevención de Incendios, presentada este año en la ciudad complutense y que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. La presentación en el municipio madrileño no fue casualidad. Y es que el parque de Bomberos de Alcalá es el que más intervenciones realiza de toda la región, en 2025 fueron 1.600.

El programa, impulsado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, pone el foco en los riesgos cotidianos del hogar. Todo bajo un mismo mensaje: prevenir sigue siendo la mejor herramienta frente al fuego. Estas campañas de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid ponen el foco especialmente en los colectivos más vulnerables, como niños y personas mayores.

10.000 alumnos madrileños recibieron en 2025 formación en prevención de incendios

De hecho, a través de sus actividades divulgativas realizadas por el Cuerpo de Bomberos de la región, 10.000 alumnos madrileños recibieron en 2025 formación en materia de autoprotección y seguridad frente a incendios.

Algunos de los consejos que recibieron, a parte de muestras en directo y talleres, fueron: