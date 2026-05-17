SAN ISIDRO 2026
Más de 176.000 personas visitan Alcalá de Henares durante el puente de San Isidro y la Noche en Blanco
La tercera edición de la Noche en Blanco ha reunido a más de 64.000 asistentes en el casco histórico y consolida la cita como uno de los grandes eventos culturales de primavera
Alcalá de Henares ha cerrado el puente de San Isidro con más de 176.000 entradas registradas en el casco histórico y en los distintos recursos municipales entre el viernes festivo en la Comunidad de Madrid y la jornada del domingo.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el día de mayor afluencia fue el sábado, coincidiendo con la celebración de la tercera edición de la Noche en Blanco. Más de 64.000 personas recorrieron las calles del centro histórico y participaron en las más de 140 actividades programadas para la ocasión.
Cultura, música y gastronomía en el centro histórico
La programación incluyó propuestas culturales, musicales, gastronómicas y comerciales distribuidas por diferentes espacios de la ciudad. La recién remodelada Plaza de Cervantes fue uno de los principales puntos de encuentro y concentró buena parte de la actividad y de los asistentes.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, alcanza este año su tercera edición y se consolida como una de las principales citas culturales de primavera en la ciudad.
El Ayuntamiento destaca el éxito de la convocatoria
La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo del evento y ha asegurado que "la Noche en Blanco ha llegado para quedarse".
"Cuando vecinos, visitantes, artistas, comerciantes e instituciones comparten un mismo objetivo, la ciudad brilla con luz propia. Hay que hacer más Noches en Blanco", ha afirmado la edil.
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