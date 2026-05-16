Ana, la alcalaína que con 17 años ha sido astronauta por un día: "No hay que tener miedo a ser exitoso"

Aunque el sector espacial suene a algo lejano y complicado, lo cierto es que puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Con un proyecto conjunto entre los ministerios de Defensa y de Ciencia, Innovación y Universidades, 30 jóvenes de toda España se han convertido en astronautas por un día. Entre ellos, está Ana Ferrás, una alcalaína de 17 años que siempre ha sido una apasionada del espacio y de todos los mundos a su alrededor.

Ana, la alcalaína de 17 años que ha sido astronauta por un día

Dentro de una iniciativa pionera en España, 30 jóvenes se convirtieron en astronautas por un día. Más de 400 personas se presentaron, pero solo unos pocos lo han conseguido. Una de ellas es Ana Ferrás Antón, alumna de 17 años del IES Francisca de Pedraza.

Desde pequeña, a Ana le ha apasionado el espacio y ha tenido claro que quería dedicarse al sector. Ella daba por hecho que no iba a ser una de las seleccionadas, por las pocas plazas. Así que el momento en el que le comunicaron que viajaría a la Agencia Espacial fue de lo más emocionante.

Ahora, la alcalaína se ha dado cuenta de que hay que atreverse a estos retos, porque trabajar con la incertidumbre puede llegar a ser muy positivo. "Conseguir algo no solo depende de nosotros y hay que saber aceptar los no, pero cuando te dan un sí, te puede cambiar la vida. No hay que tener miedo a ser exitoso", cuenta a El Periódico de España.

Ana a la derecha del todo junto al resto de sus compañeros en la base aérea de San Javier (Murcia) / Cedida por la familia

Durante tres días, han vivido como astronautas, comprobando que el cielo no tiene que ser el límite, en la base aérea de San Javier, en Murcia. Uno de los puntos que más nerviosismo le generaba era el vuelo de microgravedad, para el que vio varios vídeos y así mentalizarte, pero que acabó siendo de las partes que más disfrutó.

Siempre ha sabido que se iba a dedicar a algo relacionado con el espacio. Ahora, después de ver la formación y vivir como una astronauta durante tres días, está más motivada que nunca, convencida de que este es el camino que tiene que seguir.

Ana considera que ha sido una experiencia única en la que ha aprendido mucho. Está muy agradecida con los profesionales que estuvieron con ellos y que con sus consejos para aprovechar al máximo esos tres días.

Una de las mejores partes en este proceso ha sido convivir con los otros 29 jóvenes de similares gustos e ideas. Espera poder mantener el contacto siempre con ellos y ya tienen planes para dentro de poco. Ana asegura que le han ayudado a conocer otras facetas del estudio del espacio.

La alcalaína Ana junto al resto de sus compañeros en la experiencia de gravedad cero / Cedida por la familia

Ahora, como embajadora de la Agencia Espacial durante todo este año, tiene la responsabilidad de difundir su pasión por la ciencia y el espacio a otros niños y jóvenes. Tiene claro que uno de los mensajes que quiere transmitir es que no hace falta ir al extranjero para trabajar sobre el espacio.

Ella siempre pensó que tendría que salir de su país para poder tener una carrera en el sector espacial. Sin embargo, ha descubierto que en España también se hacen grandes proyectos y espera poner el valor todo el trabajo que se hace desde aquí.

Los siguientes pasos de Ana también están claros. Quiere cursar el Grado en Física e Instrumentación Espacial en la UAH. Reconoce que es una Universidad de mucho prestigio, que ya le han compartido que hay buen ambiente y, además, en está en su ciudad.