Un catedrático en Microbiología de la UAH desmonta los grandes miedos sobre el hantavirus: "El riesgo de pandemia es muy bajo"

El 20 de marzo zarpó el crucero MV Hondius desde Argentina. Con 114 pasajeros, 61 tripulantes y hasta 14 españoles, nadie se imaginaría lo que ocurriría posteriormente: el 11 de abril falleció la primera persona por hantavirus, por dificultades respiratorias. El 26 de abril falleció una mujer y el 2 de mayo otra. La OMS confirma que se trata de un brote de hantavirus. Saltan las alarmas. El recuerdo de la última pandemia se viene a la cabeza de todos. El barco llegó a Canarias el 10 de mayo para desembarcarlo y ahora los 14 españoles hacen cuarentena en el Gómez Ulla. Uno de estos 14 ha dado positivo, pero se encuentra estable y su evolución es favorable.

El hantavirus son virus zoonóticos que infectan naturalmente a roedores y que ocasionalmente se transmiten a humanos. La infección en personas puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte.

Los 14 españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius harán cuarentena previsiblemente hasta el 21 de junio. Aunque podría ser menor en caso de que no aparezcan síntomas. Durante el periodo en el que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, y permanecerán en habitaciones individuales y sin recibir ninguna visita.

No es un único virus, "sino una familia de más de 40"

José Vicente Saz, catedrático de Microbiología de la Universidad de Alcalá, deja claro que el hantavirus no se trata "de un único virus, sino una familia que tiene más de 40 diferentes". Y existen tres grandes grupos: el asiático, el europeo y el americano, cada uno con características clínicas distintas y diferentes niveles de gravedad:

Asiático: provoca una fiebre hemorrágica con afectación renal y una mortalidad elevada, situada en torno al 30 o al 40 %.

Europeo: "Esta variante suele generar cuadros renales menos graves y con mejor recuperación", explica el catedrático de la UAH.

Americano: son los que más preocupan, ya que tienen capacidad de producir síndromes respiratorios severos con elevada mortalidad.

"El riesgo de una nueva pandemia es muy bajo"

El origen proviene de roedores salvajes. "Los virus tienen su reservorio natural en los roedores salvajes, ya que no les hace nada", explica Saz. El contagio a humanos se produce cuando los animales eliminan el virus mediante heces, orina o saliva y esas partículas generan aerosoles que pueden ser inhalados por las personas. Aunque el riesgo de transmisión "es bajo".

El catedrático de la UAH, explica que "el riesgo de que acabe en una pandemia similar a la COVID-19 es muy bajo. Este último tenía una capacidad elevada de transmisión y mortalidad moderada, y el hantavirus es totalmente lo contrario, una transmisión muy limitada", concluye.