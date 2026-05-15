SALUD
Un catedrático en Microbiología de la UAH desmonta los grandes miedos sobre el hantavirus: "El riesgo de pandemia es muy bajo"
14 españoles hacen ya cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, y uno de ellos ha dado positivo
El 20 de marzo zarpó el crucero MV Hondius desde Argentina. Con 114 pasajeros, 61 tripulantes y hasta 14 españoles, nadie se imaginaría lo que ocurriría posteriormente: el 11 de abril falleció la primera persona por hantavirus, por dificultades respiratorias. El 26 de abril falleció una mujer y el 2 de mayo otra. La OMS confirma que se trata de un brote de hantavirus. Saltan las alarmas. El recuerdo de la última pandemia se viene a la cabeza de todos. El barco llegó a Canarias el 10 de mayo para desembarcarlo y ahora los 14 españoles hacen cuarentena en el Gómez Ulla. Uno de estos 14 ha dado positivo, pero se encuentra estable y su evolución es favorable.
El hantavirus son virus zoonóticos que infectan naturalmente a roedores y que ocasionalmente se transmiten a humanos. La infección en personas puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte.
Los 14 españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius harán cuarentena previsiblemente hasta el 21 de junio. Aunque podría ser menor en caso de que no aparezcan síntomas. Durante el periodo en el que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, y permanecerán en habitaciones individuales y sin recibir ninguna visita.
No es un único virus, "sino una familia de más de 40"
José Vicente Saz, catedrático de Microbiología de la Universidad de Alcalá, deja claro que el hantavirus no se trata "de un único virus, sino una familia que tiene más de 40 diferentes". Y existen tres grandes grupos: el asiático, el europeo y el americano, cada uno con características clínicas distintas y diferentes niveles de gravedad:
- Asiático: provoca una fiebre hemorrágica con afectación renal y una mortalidad elevada, situada en torno al 30 o al 40 %.
- Europeo: "Esta variante suele generar cuadros renales menos graves y con mejor recuperación", explica el catedrático de la UAH.
- Americano: son los que más preocupan, ya que tienen capacidad de producir síndromes respiratorios severos con elevada mortalidad.
"El riesgo de una nueva pandemia es muy bajo"
El origen proviene de roedores salvajes. "Los virus tienen su reservorio natural en los roedores salvajes, ya que no les hace nada", explica Saz. El contagio a humanos se produce cuando los animales eliminan el virus mediante heces, orina o saliva y esas partículas generan aerosoles que pueden ser inhalados por las personas. Aunque el riesgo de transmisión "es bajo".
El catedrático de la UAH, explica que "el riesgo de que acabe en una pandemia similar a la COVID-19 es muy bajo. Este último tenía una capacidad elevada de transmisión y mortalidad moderada, y el hantavirus es totalmente lo contrario, una transmisión muy limitada", concluye.
- David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
- ¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
- Las dos actrices de ‘Verano Azul’ que dejaron la televisión y llevan años trabajando en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
- Dónde vive Florentino Pérez: así es la vivienda privada del presidente del Real Madrid, a solo cinco minutos del Santiago Bernabéu
- Sara, la científica madrileña que investiga el funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones: 'Las neuronas son igual de complejas que las estrellas
- Dentro del imperio de los Eloy, la familia madrileña que factura 34 millones y vende fruta a las estrellas Michelin
- La actriz Candela Peña 'flipa' con las obras del soterramiento de la A-5: 'Que no acaben nunca, es una gincana