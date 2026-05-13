Un robo de cables entre Meco y Alcalá de Henares provoca retrasos en Cercanías Madrid

Un robo de cable en las instalaciones localizadas entre Alcalá de Henares y Meco ha provocado limitaciones y retrasos en la red de Cercanías Madrid y ha afectado especialmente a los servicios de Cercanías del Corredor del Henares, según han informado este miércoles fuentes de Adif.

"Nuestros equipos llevan trabajando desde primera hora para recuperar la normalidad", ha asegurado el director General de Operaciones y Explotación de Adif, Ángel García de la Bandera, sobre el robo en las instalaciones que se ha producido esta madrugada.

Según García, la previsión para su reparación es alrededor de las 13:00 horas, aunque "puede variar ligeramente, pero especialmente antes del servicio del periodo punta de viajeros previsto para las 15:00 horas", ha precisado.

Los equipos de Adif trabajan desde "primera hora" para solucionar la incidencia que ha provocado limitaciones y retrasos en Cercanías de Madrid que "no se puede achacar a un mal servicio", han incidido fuentes de Adif, al tiempo que han señalado que son intervenciones de "alta complejidad" que deben ser verificadas "al milímetro".

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La empresa ferroviaria trabaja en diferentes líneas de acción preventivas, ha reforzado patrullas de vigilancia, denunciado "cada episodio y mantenimiento una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", han subrayado estas fuentes.