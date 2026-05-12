'MasterChef Celebrity' graba su versión más vip en Alcalá de Henares con Paz Vega, Marina Rivers o Bustamente

Televisión Española y Shine Iberia están inmersos en la grabación de 'MasterChef Cleebrity Legends' que reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que, aunque no ganaron, el jurado quiere volver a retar y darles una segunda oportunidad para hacerse con el ansiado trofeo. Entre los concursantes que se someterán al veredicto de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Samahuja, destacan la influencer Marina Rivers, que participó en el talent culinario en 2024, la actriz Paz Vega, allá por 2018, el cantante David Bustamante en 2021 o Anabel Alonso en 2017.

El programa de cocina comenzó las grabaciones el pasado 4 de mayo, y en la mañana de este martes, 12 de mayo, ha recalado en Alcalá de Henares. En concreto, en el Palacio Arzobispal. Fue la residencia de los arzobispos de Toledo, que se construyó en el siglo XII. En este edificio llegaron a residir diferentes monarcas castellanos, se celebraron sínodos y concilios y en él nacieron la hija menor de los Reyes Católicos y futura reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, y el emperador alemán Fernando, hijo de Juana I "la Loca".

Los 15 concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' / RTVE

No es la primera vez que se graba en Alcalá

'MasterChef' ha elegido en varias ocasiones la ciudad cervantina para protagonizar algunos de sus programas. En la tercera temporada se grabó un episodio en la Universidad de Alcalá para elaborar uno de los platos más típicos de la localidad: las Rosquillas de Alcalá.

Sin embargo, fue un capítulo especial en el que Samantha Vallejo-Nágera -que abandonó el espacio de La 1 esta pasada temporada-, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz fueron sustituidos por Cloe, la hija de Samantha; Jesús, el hijo de Pepe; y David, sobrino de Jordi.

En 2021, durante la novena temporada de 'MasterChef', llegaron al Banco de Alimentos de Alcalá, ubicado en el polígono Camporroso. La edición especial de 'MasterChef Celebrity', bajo el nombre de 'Legends' está prevista su emisión el próximo otoño, donde veremos a rostros tan conocidos, además de los mencionados, como Edu Soto, Flo, Pocholo, Manuel Díaz 'El Cordobés', Ruth Lorenzo o Santiago Segura en los fogones.