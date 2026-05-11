Más aparcamiento en Alcalá: 130 nuevas plazas entre el Camino del Juncal y Jiménez de Quesada

Una de las grandes preocupaciones para los vecinos de Alcalá de Henares es el aparcamiento. Para los habitantes de la ciudad es habitual tener que dar demasiadas vueltas en busca de un lugar para estacionar el vehículo. Un problema que ahora será más pequeño, ya que el ayuntamiento ha anunciado que van a llegar hasta 130 nuevas plazas destinadas a los coches y así poder aliviar la saturación del tráfico.

El nuevo aparcamiento con más de 100 plazas que llega a Alcalá de Henares

La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la adjudicación de las obras para el acondicionamiento del aparcamiento situado entre el Camino del Juncal y la calle Jiménez de Quesada. El objetivo es dejar 130 plazas disponibles para los vehículos de la zona. Una actuación muy importante del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que contará con una inversión cercana al millón de euros.

La llegada del aparcamiento entre el Camino del Jucal y la calla Jiménez de Quesada responde a una demanda histórica de los vecinos de la zona para ampliar las plazas de estacionamiento. Llevaban mucho tiempo reclamando una mejora de sus instalaciones para ello. Permitirá mejorar la movilidad en la ciudad, facilitando a los conductores el tiempo que pasan en el coche.

El nuevo aparcamiento se "reformará" pensando en la accesibilidad de todos y en un "entorno verde" / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha subrayado que “gracias a esta actuación se crearán 130 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarán a las 350 habilitadas recientemente en la zona del Arboreto de Reyes Católicos. Además, se trata de un proyecto que va a permitir reforzar la capacidad de estacionamiento en uno de los entornos con mayor necesidad, como explican desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

A pesar de que se acaba de anunciar, los vecinos de Alcalá de Henares podrá disfrutar de sus más de 100 plazas nuevas de aparcamiento mucho antes de lo que creen. Sus obras tienen previsto el inicio aproximadamente dentro de un mes.

Este proyecto consiste principalmente en la nivelación del terreno para garantizar la integración del nuevo espacio con el aparcamiento actual. Además se va a proceder a la reorganización del tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez de la circulación, haciendo compatible todas estas actuaciones con la zona arqueológica en la que se encuentra.

Es una obra que estará financiada en un 95% por la Comunidad de Madrid a través del Plan de Inversión Regional (PIR).

Lo cierto es que en los últimos meses el problema del aparcamiento es una de las grandes prioridades del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Este nuevo espacio de estacionamiento con más de 100 plazas se suma al nuevo aparcamiento público que llego a la Avenida de los Reyes Católicos con 350 nuevas plazas, proyecto que quiso resaltar la concejala de Urbanismo.

Este nuevo aparcamiento que se inaguró en diciembre de 2025 supuso una inversión total de 1,4 millones de euros. Estaban financiados íntegramente con fondos municipales dentro del plan "Alcalá Mejora sus barrios".