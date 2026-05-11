Alcalá de Henares celebrará San Isidro con propuestas culturales, visitas guiadas y actividades para todas las edades: consulta la programación

El Distrito I de Alcalá de Henares ya se prepara para celebrar San Isidro. Lo hará del 15 al 17 de mayo, tal y como ha confirmado el presidente de la Junta Municipal de este distrito, Víctor Cobo.

El viernes la programación girará en torno a diversas actividades culturales que incluyen visitas guiadas a la Casa de los Grifos o el Antiquarium. Además, habrá actuación, entregas de premios, baile y merienda en el Centro de Mayores Cervantes, y presentación de talleres y recital de guitarra en el Centro Cívico Manuel Laredo.

El sábado estará repleto de propuestas, también con visitas guiadas muy diversas, con talleres y propuestas para los más pequeños en el Parque de San Isidro, con juegos de mesa, ajedrez, cuentacuentos, además del Desfile de Gigantes y Cabezudos con charanga. Por la tarde, el Parque de San Isidro acogerá desde las 17 horas las actuaciones del Centro Castellano Leonés, la Casa de Aragón, Castilla La Mancha y el concierto de Fórmula Pop para cerrar la jornada.

Para finalizar la programación de San Isidro, el domingo será el día grande: arrancará por la mañana, de 10:00 a 14:30 horas, con el desfile de los Pequeñantes acompañados con charanga y talleres. Ya a mediodía, a las 12:30 horas, dará comienzo la misa y, a continuación, la procesión en conmemoración de San Isidro Labrador. A su término comenzará la tradicional entrega de rosquillas de San Isidro y las láminas, una reproducción de la acuarela de la ermita de San Isidro, obra de Fran Atienza que ha donado al Ayuntamiento.

Desde las 17:00 horas, también en el Parque San Isidro tendrán lugar diversas actuaciones y propuestas con la colaboración de la Peña Reincidentes, la Academia de baile de Belén Rodríguez, la Escuela de Pepe Vento o la Asociación Sociocultural San Isidro. Para finalizar la jornada, se celebrará en el Parque una merienda popular gratuita.

Toda la programación de San Isidro en el Distrito I de Alcalá al completo

Del 5 al 17 de mayo

La Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes acogerá la muestra ‘Bailando colores’, realizada por el Taller de Pintura del Distrito I. Podrá visitarse de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas, mientras que sábados y domingos abrirá de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Del 6 al 14 de mayo

La Ermita de San Isidro celebrará cada día a las 19:00 horas la tradicional novena en honor al patrón.

Lunes 11 de mayo

La programación arrancará a las 18:30 horas con la conferencia ‘La romería de San Isidro en el ciclo de Fiestas de Alcalá de Henares’, impartida por Vicente Sánchez Moltó en la Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes.

Martes 12 de mayo

A las 18:30 horas, la Quinta de Cervantes acogerá una charla sobre agricultura doméstica organizada por Ecologistas en Acción.

San Isidro en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Miércoles 13 de mayo

La Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes será escenario, a las 18:30 horas, de la conferencia ‘San Isidro, Lope de Vega y Alcalá: un trío en danza’, a cargo de María José Ruiz Mayordomo.

Viernes 15 de mayo

La jornada contará con visitas guiadas a Complutum, con pases a las 12:00 horas en la Casa de los Grifos y a las 17:00 horas en el Antiquarium, ambas con inscripción previa. Por la tarde, el Centro Municipal de Mayores Cervantes celebrará desde las 16:30 horas actuaciones de castañuelas, entrega de obsequios y torneos, además de un baile popular con merienda desde las 18:00 horas. A esa misma hora, el Centro Cívico Manuel Laredo inaugurará la exposición de talleres de pintura, manualidades y bordado, mientras que la Asociación Sociocultural Eras de San Isidro ofrecerá un recital de guitarras a las 19:00 horas.

Sábado 16 de mayo

El Parque de San Isidro concentrará buena parte de las actividades con juegos de mesa familiares de 10:00 a 13:00 horas, un torneo de ajedrez hasta las 14:30 horas y un desfile de gigantes y cabezudos entre las 11:00 y las 13:30 horas. También habrá cuentacuentos, talleres creativos y actuaciones de grupos regionales y casas regionales durante toda la tarde. La música pondrá el broche final con el concierto de Fórmula Pop a las 22:00 horas. Además, se celebrarán visitas guiadas sobre cigüeñas, Complutum y diferentes rutas turísticas por Alcalá. La Quinta de Cervantes ofrecerá durante el día actividades artísticas, actuaciones folclóricas y danza urbana, mientras que el Centro Cívico Manuel Laredo acogerá una clase abierta de yoga de 11:00 a 12:30 horas.

Domingo 17 de mayo

El Parque de San Isidro seguirá siendo el epicentro de la fiesta con un desfile de Pequeñantes desde las 11:00 horas, talleres infantiles y actividades familiares durante toda la mañana. A las 12:30 horas tendrá lugar la misa y procesión en honor a San Isidro Labrador, seguida del tradicional reparto de rosquillas. Ya por la tarde habrá actividades sensoriales, actuaciones de danza, juegos familiares y baile en línea, antes de cerrar la programación con una merienda popular gratuita a las 20:30 horas. Además, el Antiquarium de Complutum ofrecerá una nueva visita guiada a las 17:00 horas.