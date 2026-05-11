Hasta el 16 de mayo
'27 tapas, 27 destinos': Alcalá convierte su hostelería en un recorrido gastronómico por Europa
La ciudad complutense acoge la tercera edición de esta cita gastronómica hasta el 16 de mayo, con 26 establecimientos participantes y 27 sabores europeos representados
Viajar por Europa sin salir de Alcalá de Henares es posible esta semana. La ciudad complutense celebra desde el pasado sábado, y hasta el próximo 16 de mayo, la tercera edición de la Semana de la Tapa Europea, una cita gastronómica que reunirá a 26 bares y restaurantes del municipio con propuestas inspiradas en 27 países del continente y convertirá durante una semana el Casco Histórico en una gran ruta culinaria internacional.
La iniciativa, organizada por Alcalá Gastronómica-Fomentur junto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Comunidad de Madrid y Alcalá Desarrollo, busca unir gastronomía, cultura y turismo a través de pequeñas creaciones elaboradas especialmente para la ocasión. Cada establecimiento representará a un país europeo mediante una tapa inspirada en sus sabores más reconocibles.
Entre las tapas que podrán degustarse habrá guiños a la cocina española con reinterpretaciones de platos tan populares como los torreznos con patatas revoltosas, recetas basadas en el tradicional bacalao portugués, elaboraciones inspiradas en la cocina italiana o francesa o sabores llegados desde países centroeuropeos y nórdicos.
27 países de la Unión Europea se verán representados en las tapas alcalaínas
Bajo el lema '27 tapas, 27 destinos. Recorre Europa sin salir de Alcalá', durante la semana, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos puntos de la ciudad probando tapas en restaurantes y bares participantes mientras descubren algunos de los espacios más emblemáticos del centro alcalaíno. La ruta vuelve a apostar por convertir la gastronomía en una experiencia ligada al patrimonio y al ambiente cultural de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
Entre los establecimientos participantes se encuentran nombres conocidos de la hostelería complutense como Plademunt, Sacromonte, Martilota, Parador de Alcalá, Casino Alcalá o el Restaurante 1888, además de otros locales distribuidos por toda la ciudad. Y la ruta permitirá descubrir sabores propios de España, Estonia, Polonia, Grecia, Suecia, Bélgica, Portugal, Rumanía, Países Bajos, Malta, Lituania, Irlanda, Alemania, Francia, Bulgaria, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Italia, Hungría, Croacia, Luxemburgo, Chequia, Eslovaquia, Austria y Chipre.
El cierre de la III Semana de la Tapa Europea coincidirá además con uno de los grandes eventos culturales del año en Alcalá. La programación culminará el próximo 16 de mayo con la celebración de la Noche en Blanco, una jornada en la que la ciudad se llenará de conciertos, actividades culturales y propuestas abiertas al público.
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