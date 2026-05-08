Alcalá de Henares se prepara para reunir a centenares de mujeres en su IX Encuentro de Encajeras de Bolillos

Hilos cruzándose a toda velocidad, decenas de bolillos y manos que repiten una técnica casi de memoria. Alcalá de Henares volverá a convertirse mañana sábado en escaparate del encaje artesanal con la celebración del IX Encuentro de Encajeras de Bolillo, una cita ya consolidada que reunirá en la Plaza de Cervantes a participantes llegadas desde distintos puntos de España.

El encuentro, organizado por la Concejalía de Igualdad junto a la Asociación de Encajeras de Bolillo Vía Complutense, tendrá lugar entre las 10:00 y las 14:00 horas en el colegio Daoíz y Velarde. A lo largo del evento, las participantes mostrarán en directo cómo elaboran estas delicadas piezas textiles hechas a mano, utilizando únicamente hilos, alfileres y bolillos de madera, una técnica tradicional que ha pasado de generación en generación.

Se estima que se reúnan alrededor de 300 encajeras

Más allá de la exhibición artesanal, la jornada busca reivindicar el valor cultural de un oficio histórico que todavía hoy continúa muy presente gracias a asociaciones y colectivos que trabajan para mantener viva la tradición. El encuentro se ha convertido, además, en un punto de reunión para encajeras de distintas edades, muchas de ellas llegadas desde otros municipios para compartir conocimientos y mostrar sus trabajos. De hecho, se estima que se reúnan alrededor de 300.

La cita también servirá para acercar este oficio al público general. Vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos instalados en la Plaza de Cervantes y observar de cerca el proceso de elaboración del encaje de bolillos, una labor minuciosa que requiere precisión, paciencia y muchas horas de trabajo manual.

En qué consiste el encaje de bolillos

El encaje de bolillos es una técnica de encaje textil, considerada como un oficio artesanal, que consiste en entretejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas, denominado como bolillos, para su mejor manejo. A medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla, conocida como 'mundillos'. El lugar donde se colocan los alfileres normalmente viene determinado por un patrón de agujeros en la almohadilla, conocido como 'picado'.

En anteriores ediciones, el encuentro ha reunido a cientos de participantes y visitantes, consolidándose como una de las actividades artesanales destacadas del calendario cultural alcalaíno. Unos encuentros que surgieron en España a partir de los años 80 y 90 como iniciativa para preservar y dar visibilidad a una tradición artesanal que ha sido históricamente transmitida de forma oral y práctica, especialmente entre mujeres.

Y, siguiendo con esta misión, un año más la jornada será de acceso libre que permitirá a los asistentes conocer de cerca una técnica centenaria que sigue resistiendo al paso del tiempo gracias al trabajo y la dedicación de las encajeras.