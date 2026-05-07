La Noche en Blanco de Alcalá de Henares volverá el 16 de mayo con más de 120 actividades

Las calles del Casco Histórico volverán a llenarse de música, visitas guiadas, espectáculos y miles de personas vestidas de blanco. Alcalá de Henares celebrará el próximo 16 de mayo una nueva edición de La Noche en Blanco, una de las grandes citas culturales de la primavera complutense, que regresará con más de 120 actividades repartidas por plazas, museos, patios históricos y espacios patrimoniales del municipio madrileño.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, busca repetir el éxito de la pasada edición, cuando más de 60.000 personas recorrieron la ciudad durante una jornada que desde 2024 se ha consolidado como uno de los grandes escaparates culturales de la ciudad. Un evento que se estrenó en 2011 y tras la tercera edición en 2014, desapareció del calendario durante una década.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que combina música, arte y gastronomía. Habrá rutas teatralizadas, conciertos, exposiciones, experiencias gastronómicas, visitas guiadas y actividades familiares repartidas por buena parte del centro histórico. Una mezcla que, según el Ayuntamiento, pretende volver a convertir Alcalá en “un espacio vivo” donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de la ciudad hasta bien entrada la madrugada.

Podrás tatuarte Alcalá en tu piel

Entre las actividades más llamativas de esta edición destaca "Alcalá en tu piel", una iniciativa que permitirá tatuarse diseños inspirados en símbolos y rincones de la ciudad de la mano de un gran artista del tatuaje, Aitor Almeida. El éxito de la propuesta ha sido inmediato y esta, junto con otras actividades, las plazas disponibles ya se encuentran agotadas. Algo similar ocurre con algunas de las visitas guiadas más demandadas, como la Ruta de las Cigüeñas, que prácticamente ha completado su aforo pocos días después de abrir las reservas.

Noche en Blanco Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La oferta se completa con visitas guiadas por el Casco Histórico, que permitirán descubrir el rico patrimonio de la ciudad, estatuas vivientes, el Quijote escritos por los ciudadanos en la Capilla del Oidor, la Fiesta del Distirito I, o las casi 30 actividades que tendrán lugar en el entorno de la Plaza de la Paloma para público familiar en lo que será ese aperitivo de la tarde noche, uniendo el Día de la Inclusión, con el Día de la Familia, con los Talleres de Leroy Merlín y la exposición del Parque de Bomberos, la nueva actuación del grupo Migrañas, la zumba con Cascos o la conga por la inclusión. También el Parque O’Donnell acogerá durante tres días una de las mayores concentraciones de food-trucks de España, acompañada de música en directo y otras propuestas artísticas.

Mientras que en lo que respecta al arte, este tomará los balcones de la Casa Tapón, los cuales se abrirán a la calle Mayor para acoger distintas intervenciones artísticas. Por su parte, la Plaza de Cervantes volverá a ser punto de encuentro para cientos de aficionados al baile con una gran quedada de música latina, acompañada por la banda invitada Compota de Manana.

Cerca de 30 restaurantes participarán en la Semana de la Tapa Europea

En el ámbito gastronómico, cerca de una treintena de restaurantes participarán en la jornada final de la Semana de la Tapa Europea, ofreciendo tapas inspiradas en los países de la Unión Europea. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Alcalá Gastronómica, que además rendirá homenaje a los Vinos Blancos de Madrid.

Asimismo, La Plaza de San Lucas acogerá una original degustación de migas con chocolate blanco creadas por el cocinero Iván Plademunt, mientras que la Plaza de San Diego será el escenario de un pase de modelos a cargo de la reconocida diseñadora alcalaína Patricia de Dios. Además, la artista titulada en Bellas Artes Miriam Bohigas será la encargada de crear el photocall oficial de la Noche en Blanco en la calle de San Juan.

La elección de la fecha tampoco es casual. La Noche en Blanco se celebrará en pleno puente de San Isidro, lo que permitirá atraer a visitantes durante todo el fin de semana y reforzar el impacto turístico y hostelero del evento. El Ayuntamiento considera que esta cita se ha convertido ya en uno de los grandes motores culturales de mayo y en una herramienta clave para proyectar la imagen de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.