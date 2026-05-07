Alerta en Alcalá: parques cerrados por acumulación de agua y abre de nuevo el subterráneo de Torrelaguna

Las lluvias torrenciales que ha sufrido Alcalá de Henares durante la mañana de este jueves (con probabilidad de continuar) han obligado al ayuntamiento a tomar precauciones.

Debido a la acumulación de agua en diferentes puntos de la ciudad, cerraron el tráfico en la calle Torrelaguna. Aunque este, según anuncia el propio ayuntamiento, acaba de ser reabierto al tráfico. Lo que sigue cerrado hasta el momento son los parques municipales.

Actualmente, según la AEMET, en la ciudad complutense hay un "peligro importante" de lluvias hasta las 20:59 horas, con una precipitación acumulada en una hora de 30 mm. Y también hay peligro de tormentas hasta la misma hora, que podrán ir acompañadas de "rachas muy fuertes y localmente granizo". Por lo que se recomienda a todos los ciudadanos, en la medida de lo posible, no salir de casa.

Tanto la Policía Local como los servicios de emergencia continúan monitorizando la situación para garantizar la seguridad y minimizar al máximo las afecciones a la circulación. Y desde la Comunidad de Madrid han activado la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.