Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?

Los alcalaínos siguen aumentando su red de puntos limpios de proximidad. La Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, tras la instalación de un minipunto en los barrios de Las Sedas y El Olivar, ha instalado ahora uno nuevo junto al Parque Salvador de Madariaga, que permitirá a los vecinos disponer de un servicio de reciclaje más cercano y accesible. Además, el Punto Limpio Móvil del Distrito I que se instalaba los lunes junto a Facultad de Derecho se traslada a la plaza junto al Parque Salvador de Madariaga.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha explicado que "este nuevo dispositivo se integra en la red distribuida por toda la ciudad, consolidando un modelo de gestión de residuos más cómodo, eficiente y adaptado a la vida cotidiana de los barrios. Reciclar más fácil, más cerca de casa".

Los puntos limpios de proximidad permiten depositar residuos domésticos especiales como pilas, bombillas, aerosoles, radiografías, pequeños aparatos electrónicos, cartuchos de tinta, disolventes, productos de limpieza o plásticos no envases, entre otros.

El objetivo es facilitar su correcta gestión, evitando que acaben en la basura convencional y reduciendo su impacto ambiental, al tiempo que se impulsa la economía circular.

La iniciativa forma parte de una inversión de 58.064,52 € financiada con fondos europeos Next Generation EU, destinada a seguir mejorando la sostenibilidad de la ciudad.

Además de esta red de proximidad, Alcalá de Henares mantiene operativo su punto limpio fijo gratuito, un punto limpio móvil que recorre semanalmente todos los distritos y un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres, disponible en el teléfono 900 10 23 96.

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