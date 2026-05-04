RECICLAJE
Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
La iniciativa ha sido liderada por la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria del ayuntamiento
Los alcalaínos siguen aumentando su red de puntos limpios de proximidad. La Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, tras la instalación de un minipunto en los barrios de Las Sedas y El Olivar, ha instalado ahora uno nuevo junto al Parque Salvador de Madariaga, que permitirá a los vecinos disponer de un servicio de reciclaje más cercano y accesible. Además, el Punto Limpio Móvil del Distrito I que se instalaba los lunes junto a Facultad de Derecho se traslada a la plaza junto al Parque Salvador de Madariaga.
El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha explicado que "este nuevo dispositivo se integra en la red distribuida por toda la ciudad, consolidando un modelo de gestión de residuos más cómodo, eficiente y adaptado a la vida cotidiana de los barrios. Reciclar más fácil, más cerca de casa".
Los puntos limpios de proximidad permiten depositar residuos domésticos especiales como pilas, bombillas, aerosoles, radiografías, pequeños aparatos electrónicos, cartuchos de tinta, disolventes, productos de limpieza o plásticos no envases, entre otros.
El objetivo es facilitar su correcta gestión, evitando que acaben en la basura convencional y reduciendo su impacto ambiental, al tiempo que se impulsa la economía circular.
La iniciativa forma parte de una inversión de 58.064,52 € financiada con fondos europeos Next Generation EU, destinada a seguir mejorando la sostenibilidad de la ciudad.
Además de esta red de proximidad, Alcalá de Henares mantiene operativo su punto limpio fijo gratuito, un punto limpio móvil que recorre semanalmente todos los distritos y un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres, disponible en el teléfono 900 10 23 96.
Algunas dudas de reciclaje: ¿qué tirar y qué no en cada contenedor?
- Contenedor amarillo: es uno de los que más dudas genera. Es el contenedor destinado a separar los envases de plástico, briks y latas. También cajas de madera de frutas y vinos y envases de cerámica y metálicos. No se deben tirar juguetes de plástico, ni cubos de plástico ni utensilios de cocina.
- Contenedor verde: hay 1 cada 213 habitantes en España y ha crecido un 200 %. Aquí debemos depositar botellas de vidrio (vino, cava…), frascos de vidrio (como perfumes o colonias) o tarros de alimentos (mermeladas, conservas, etc.). Pero no tirar cristal, ni bombillas, ni espejos, ni vasos ni vajillas...
- Contenedor azul: está destinado para papel y cartón exclusivamente. El error más común es tirar brik, que debe ir al contenedor amarillo. Tampoco servilletas ni papel usado.
- Contenedor marrón: lo que debe depositarse en este contenedor son restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados. Los restos impropios a este contenedor son los restos no orgánicos como objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas o pelo.
- Contenedor gris: se tiran residuos que no se reciclan, pero tampoco pueden usarse para hacer compostaje y lograr abono orgánico. Aquí se tiran pañuelos usados, juguetes, biberones, pelo, polvo, colillas, pañales...
- Contenedor rosa malva: está destinado a la recogida de ropa y calzado usado. Los residuos textiles que se depositan en los contenedores rosa malva se recogen y se clasifican para ser procesados de diferentes maneras. Si está en buen estado, mejor que sean llevados a una asociación.
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