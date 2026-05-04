Detenidos cuatro jóvenes en Alcalá de Henares por apuñalar a otros dos: uno de ellos en estado de gravedad

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes por su presenta implicación en el apuñalamiento de dos menores el pasado 19 de abril en Alcalá de Henares. Todo ello ocurrió en un parque cercano al centro comercial Alcalá Magna.

Según publica el diario El Mundo, los cuatro arrestados tienen entre 17 y 20 años, y son de nacionalidad española, colombiana y dominicana. Además, estarían vinculados a la banda de los Trinitarios, y se enfrentan ahora a delitos de tentativa de homicidio y agresión con arma blanca.

Relacionado directamente con lo anterior, un joven de 20 años se entregó en la comisaría de Torrejón de Ardoz. Este también estaría relacionado con dicha banda.

Según cuentan fuentes policiales, el origen de la pelea se pudo haber dado tras una disputa previa en redes sociales entre miembros de las dos siguientes bandas: por un lado los Trinitarios, y por otra los DDP.

Uno de los dos heridos tiene 15 años y sufrió varias puñaladas en la espalda y los glúteos, por lo que soportó heridas de gravedad. El otro menor, de 16 años, presentó lesiones de menor gravedad. Ambos fueron atendidos de urgencia.

La detención de los cuatro jóvenes ha sido resultado de una operación en cooperación de la Policía Nacional de Alcalá de Henares con la Brigada Provincial de Información, que lograron identificar a los presuntos agresores tras tomar testimonio de diferentes testigos y análisis de cámaras de seguridad.