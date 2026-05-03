El Alcalá 'muere' en la orilla frente al Coria (1-2) en su sueño por los playoffs de ascenso, en una temporada de (casi) diez

En los prolegómenos del encuentro que enfrentaba al Alcalá frente al Coria en la última jornada se respiraba un ambiente de ganas y ambición de hacer historia en los alrededores del Estadio Municipal El Val.

Tras lograr un ascenso muy holgado la temporada pasada a Segunda Federación, los de Vivar Dorado tenían en su mano acceder a los playoffs de ascenso a Primera Federación: tan 'solo' tenían que ganar al Coria, que llegaba al encuentro como quinto clasificado.

Los once elegidos por Vivar Dorado salieron tal y como tenían que hacerlo: con garra, presionando arriba y generando un aluvión de ocasiones que hizo venirse arriba muy pronto a la afición, que abarrotó el estadio colgando prácticamente el cartel de 'no hay billetes'.

En solo cinco minutos de juego la tuvieron Albur y Samu Guillén con dos grandes ocasiones. Este último remató de cabeza en el interior del área pero su remate se marchó desviado. Sería Koné en el 13 de juego cuando, gracias a una gran presión, robó el balón y definió a las mil maravillas en el mano a mano para enloquecer a la afición y hacerles soñar con una plaza en los playoffs de ascenso.

Lejos de replegarse, los rojillos siguieron con la ambición necesaria para colocar el 2-0 en el marcador. El Coria estaba totalmente desconectado del encuentro, pero en el fútbol los detalles lo deciden todo, y un despiste de la zaga local fue aprovechado por Tomy que, con un gran disparo, colocó el 1-1. El partido comenzaba de nuevo.

El empate de los visitantes fue un impulso de ánimo para ellos, que en el tramo final de la primera mitad tuvieron hasta dos grandes ocasiones que Pantoja tuvo que mandar al saque de esquina.

Lo que no pudo evitar fue el 1-2 de Benji en el 46 de juego, que remontó el partido con un pase raso a la izquierda del guardameta alcalaíno. Fue un completo jarro de agua fría para los de Vivar Dorado, que vieron como su rival les había remontado y de nuevo arrebatado esa ansiada quinta plaza. Así, se llegó al descanso.

Con más corazon que cabeza en la segunda mitad

Tras el comienzo de la segunda mitad, en la que los locales debían remontar para acceder a los playoffs de ascenso, el encuentro estuvo muy controlado por el Coria. A los locales les fallaban las fuerzas, tras el esfuerzo físico de los primeros 45 minutos.

Vivar Dorado movió fichas e introdujo a Izan, además de una doble punta con Javi Hernández y Koné, pero no surtió apenas efecto. Lo intentaron con más corazón que cabeza.

Fueron de hecho los visitantes los que tuvieron más cerca el gol, con un disparo de Mba que casi coloca el 1-3 y sentencia el partido. A partir del 75 de juego los de la ciudad cervantina se vinieron arriba para lograr el empate. El tiempo se agotaba. En el 75 la tuvo Koné con un disparo flojito al muñeco.

Albur, el extremo izquierdo de los rojillos, fue uno de los más destacados en el tramo final de partido. Con sus internadas y centros tuvieron los locales varios ocasiones, pero sin éxito. Fue Sergio Marcos el que la tuvo en el 78 de juego con un gran zurdazo que detuvo con una espectacular intervención de Alonso. Minutos más tarde, en el 84 fue el turno de Javi Hernández, que la tuvo dentro del área pero su disparo lo detuvo de nuevo fácil Alonso.

Con algún que otro intento de los locales y entre pérdidas de tiempo de los visitantes, llegó el final de partido en el Estadio Municipal El Val, que vio esta temporada jugar a los suyos de diez. Lo que comenzó como una temporada clave para lograr la estabilidad en Segunda Federación, casi se convirtió en el comienzo del que hubiera sido (y fue durante minutos) un sueño para la ciudad.

Los de Vivar Dorado completaron una temporada de (casi) diez. Hicieron disfrutar y soñar a los suyos. Y eso es lo bonito del fútbol. Esto no acaba aquí para el aficionado alcalaíno, porque este proyecto tiene una gran base, y la temporada que viene el Alcalá volverá a disputar la Copa del Rey. La ciudad ha de estar (y lo está) orgullosa de los suyos.