En Directo
FÚTBOL
¡Gol del Alcalá, que entraría con la victoria en los playoffs de ascenso!: sigue el partido frente al Coria en directo
La ciudad al repleto en el estadio municipal El Val para arropar a los suyos en el que puede ser un partido histórico
El Alcalá quiere hacer historia. Tras lograr la temporada pasada el ascenso a Segunda Federación, ahora sueña con hacer lo propio a Primera Federación. Para ello, ha de sumar los tres puntos en esta última jornada en la que recibe al Coria, equipo que ostenta la última plaza que da acceso a los playoffs de ascenso. El Val, a reventar para animar a los suyos.
Llegamos al ecuador de la primera mitad
Minuto 27 y todo sigue igual en El Val. Los de Vivar Dorado haciendo mucho daño por las bandas. El Coria, sin ninguna ocasión clara hasta el momento. Son ellos ahora los que deben ir a por el gol, ya que el Alcalá les estaría arrebatando la plaza d elos playoffs de ascenso.
Zapatazo lejano de Aitor, que detuvo fácil el guardameta visitante
La tuvo de nuevo Koné para el 2-0. En el saque de esquina posterior, disparo de Aitor desde fuera que detuvo sin dificultades el portero.
Muy desconectado del partido el Coria
Lo intentan los visitantes, pero no están siendo capaces de dar cinco pases seguidos gracias a la presión de los rojillos, que están jugando un gran partido en estos primeros 18 minutos.
¡GOL DEL ALCALÁ, GOL DE KONÉ!
¡Es la pantera del gol! La tenía 'controlada' el central del Coria, pero Koné le acechó hasta arrebatarle el balón y en el mano a mano define a la izquiera del portero. Se adelantan los locales en el 13 de juego. Lo estaban mereciendo.
Disparo desviado de Albur
Lo siguen intentando los locales por las bandas. Recibe Albur en el vértice del área, y su disparo se marcha muy desviado.
Ahora la tuvo Samu Guillén de cabeza: clarísima
Han salido mucho mejor los de Vivar Dorado. Pase en profundidad de Borja Sánchez que acaba en un centro que remata dentro del área Samu Guillén. Desviado por poco. Lo intenta a la contra el Coria, pero sin mucho éxito.
¡Peligro del Alcalá a los 30 segundos!
Internada de Albur por la banda derecha con gran peligro. Reclamó falta pero no la señaló el colegiado. Saque de esquina a los 30 segundos del partido. Se viene arriba la afición local.
¡Comienza el partido en El Val!
Prácticamente se roza el lleno en el estadio municipal de Alcalá de Henares. Vivar Dorado da las primeras indicaciones a los suyos.
Alineación del Coria
Los visitantes salen al terreno de juego con: Alonso, Currás, Iñaki León, Álvaro, Jacobo, Tapia, Bautista, Adri, Benji, Tomy y Antonio Hernández.
Once del Alcalá
Vivar Dorado ha elegido a los siguientes hombres para hacer historia en esta mañana de domingo: Pantoja, Edu Viaña, Jiménez, Álvaro, Marco, Aitor, Sergio Marcos, Borja Sánchez, Albur, Samu Guillén y Koné.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- Treinta y ocho colegios mayores de Madrid abrirán en julio y agosto para un 'aterrizaje suave' de futuros universitarios
- Es oficial: ya está disponible la nueva tarjeta de transporte que te permitirá disfrutar de Madrid con tarifas reducidas
- La polémica letra de himno de la Comunidad de Madrid que escribió un filósofo de izquierdas por una peseta: lleva 42 años sin apenas sonar
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples