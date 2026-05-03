¡Gol del Alcalá, que entraría con la victoria en los playoffs de ascenso!: sigue el partido frente al Coria en directo

El Alcalá quiere hacer historia. Tras lograr la temporada pasada el ascenso a Segunda Federación, ahora sueña con hacer lo propio a Primera Federación. Para ello, ha de sumar los tres puntos en esta última jornada en la que recibe al Coria, equipo que ostenta la última plaza que da acceso a los playoffs de ascenso. El Val, a reventar para animar a los suyos.

Ambientazo en El Val: la ciudad se ha volcado con los suyos / Juan Luis Martín Llegamos al ecuador de la primera mitad Minuto 27 y todo sigue igual en El Val. Los de Vivar Dorado haciendo mucho daño por las bandas. El Coria, sin ninguna ocasión clara hasta el momento. Son ellos ahora los que deben ir a por el gol, ya que el Alcalá les estaría arrebatando la plaza d elos playoffs de ascenso.

Zapatazo lejano de Aitor, que detuvo fácil el guardameta visitante La tuvo de nuevo Koné para el 2-0. En el saque de esquina posterior, disparo de Aitor desde fuera que detuvo sin dificultades el portero.

Muy desconectado del partido el Coria Lo intentan los visitantes, pero no están siendo capaces de dar cinco pases seguidos gracias a la presión de los rojillos, que están jugando un gran partido en estos primeros 18 minutos.

¡GOL DEL ALCALÁ, GOL DE KONÉ! ¡Es la pantera del gol! La tenía 'controlada' el central del Coria, pero Koné le acechó hasta arrebatarle el balón y en el mano a mano define a la izquiera del portero. Se adelantan los locales en el 13 de juego. Lo estaban mereciendo.

Disparo desviado de Albur Lo siguen intentando los locales por las bandas. Recibe Albur en el vértice del área, y su disparo se marcha muy desviado.

Ahora la tuvo Samu Guillén de cabeza: clarísima Han salido mucho mejor los de Vivar Dorado. Pase en profundidad de Borja Sánchez que acaba en un centro que remata dentro del área Samu Guillén. Desviado por poco. Lo intenta a la contra el Coria, pero sin mucho éxito.

¡Peligro del Alcalá a los 30 segundos! Internada de Albur por la banda derecha con gran peligro. Reclamó falta pero no la señaló el colegiado. Saque de esquina a los 30 segundos del partido. Se viene arriba la afición local.

¡Comienza el partido en El Val! Prácticamente se roza el lleno en el estadio municipal de Alcalá de Henares. Vivar Dorado da las primeras indicaciones a los suyos.

Alineación del Coria Los visitantes salen al terreno de juego con: Alonso, Currás, Iñaki León, Álvaro, Jacobo, Tapia, Bautista, Adri, Benji, Tomy y Antonio Hernández.