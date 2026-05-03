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¡Gol del Alcalá, que entraría con la victoria en los playoffs de ascenso!: sigue el partido frente al Coria en directo

La ciudad al repleto en el estadio municipal El Val para arropar a los suyos en el que puede ser un partido histórico

El Alcalá quiere entrar en los playoffs de ascenso a Primera Federación

El Alcalá quiere entrar en los playoffs de ascenso a Primera Federación / Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares

El Alcalá quiere hacer historia. Tras lograr la temporada pasada el ascenso a Segunda Federación, ahora sueña con hacer lo propio a Primera Federación. Para ello, ha de sumar los tres puntos en esta última jornada en la que recibe al Coria, equipo que ostenta la última plaza que da acceso a los playoffs de ascenso. El Val, a reventar para animar a los suyos.

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