INVERSIÓN DE 400.000 EUROS
Ya está lista la calle Arcipreste de Hita en Alcalá de Henares: convertida en vía de plataforma única
Tras tres meses de obras, la antigua calle, impracticable e inaccesible, se ha convertido en una superficie de más de 800 metros cuadrados que favorecerá el tránsito peatonal
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, visitó el día de ayer el resultado de los trabajos en la calle Arcipreste de Hita, transformada en una vía de plataforma única tras una inversión de 400.000 euros, financiado al 90% por parte de la Comunidad de Madrid. El plazo de la ejecución de las obras ha sido dinalmente de tres meses.
Convertida en una plataforma única de más de 800 metros cuadrados
Previo a este trabajo de reparación, la calle Arcipreste de Hita estaba impracticable y las aceras eran totalmente inaccesibles.
La alcaldesa, acompañada por el teniente de alcaldesa Gustavo Severien y los concejales Vicente Pérez y Víctor Cobo, ha explicado que “las obras han consistido en la transformación de la calle en plataforma única, con la renovación del pavimento sobre una superficie de más 800 metros cuadrados, para favorecer el tránsito peatonal y para unificar la imagen de todo el entorno”.
Piquet ha subrayado que “esta intervención, como todas las que tienen que ver con la plataforma única y en general con todas las obras en la vía pública acometidas por el equipo de Gobierno, ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad peatonal”
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