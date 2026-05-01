HASTA EL 3 DE MAYO
¿Sin planes para el puente? Todo lo que puedes ver en Complutum Renacida, un viaje al pasado en Alcalá
El evento se encargará de llevar la Antigua Roma a Alcalá de Henares durante cuatro días, con actividades que podrán disfrutar todos los públicos
Este jueves, 30 de abril, arrancó la programación de una nueva edición de Complutum Renacida, que se celebra en Alcalá de Henares hasta el próximo 3 de mayo. Durante cuatro días, la ciudad se convertirá en un auténtico escenario del mundo romano a través de recreaciones históricas, espectáculos, talleres, conferencias, el mercado romano y actividades para todos los públicos.
Última edición en el Casco Histórico de Alcalá de Henares
Complutum Renacida 2026 se va a desarrollar en dos escenarios principales. El punto de actividad más importante del evento será el yacimiento arqueológico. Durante estos cuatro días, se convertirá en el epicentro del Campamento Romano, donde se recreará la vida militar y civil del Imperio.
Cabe recordar que esta será la última edición de Complutum Renacida que se celebrará en el Casco Histórico de Alcalá. La teniente de alcaldesa, Isabel Ruiz Maldonado, en la presentación del programa explicó que ha terminado el contrato de Musical Sport de Mercados Temáticos, lo que va a permitir que se cumpla la promesa que se hizo a los vecinos del Centro Histórico. Pidieron que se redujera la presión y aglomeraciones de personas por los eventos en la zona, y así ocurrirá a partir de 2027.
Rigor histórico, divulgación y entretenimiento en un mismo evento
Hasta el 3 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una completa programación que combina rigor histórico, divulgación y entretenimiento en distintos espacios emblemáticos como la ciudad romana de Complutum, el Antiquarium, la Casa de Hippolytus, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid o la Huerta del Obispo.
Entre las principales propuestas destaca el Mercado Romano ubicado junto al recinto amurallado y que ofrecerá animación, artesanía y gastronomía y que abrirá sus puertas desde el 30 de abril. También destaca el Gran Circus Maximus, con exhibiciones de carreras de bigas y aurigas. Asimismo, el campamento romano de recreación histórica ofrecerá una inmersión en la vida militar y cotidiana de la antigua Roma.
La programación incluye también actividades culturales y didácticas como conferencias, visitas guiadas especializadas, talleres artísticos sobre técnicas romanas, recreaciones históricas temáticas, que van desde rituales como las Lemuria hasta escenas de la vida cotidiana, así como propuestas familiares y participativas.
Momentos más esperados de Complutum Renacida 2026
Uno de los momentos destacados de todo el evento será el desfile militar romano, que terminará en el campamento de recreación histórica que vuelve a ubicarse en la ciudad romana de Complutum junto al Antiquarium Complutum que, por primera vez, tendrá una duración de 12:00 a 24:00 horas del sábado 2 de mayo, aglutinando todas las actividades de recreación en un solo día y pudiendo vivir así la noche romana.
También tendrán lugar experiencias como Complutum Challenge, visitas técnicas a la Casa de los Grifos o talleres de construcción y decoración romana. Además, el evento contará con propuestas musicales como el concierto de Abraham Cupeiro, así como encuentros divulgativos como "De cañas con los romanos", que acercan la historia de forma amena al público.
La programación completa así como la compra de entradas se encuentra disponible en la página web de Complutum Renacida. La entrada el Mercado Romano es gratuita, mientras que para disfrutar del Campamento Romano se deberán pagar 13 euros.
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