Detenidas tres mujeres en Alcalá de Henares que robaban a mayores a través del método 'hurto amoroso'

Tres mujeres han sido detenidas en Alcalá de Henares por cometer 'hurtos amorosos' a personas mayores. Estas formaban parte de un grupo criminal, según ha explicado la comisaría de Policía Nacional alcalaína.

En un comunicado, han señalado que estas mujeres seleccionaban a sus víctimas en la vía pública y "utilizaban todo tipo de engaños para conseguir acceder al interior de los domicilios de sus objetivos". La investigación se inició a principios del mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de varios hurtos cometidos a personas mayores en la localidad madrileña.

El principal objetivo, acceder a sus viviendas

Para la comisión de los hechos delictivos, las detenidas utilizaban la técnica conocida como hurto amoroso, a través de la cual intentaban engañar a sus objetivos con la única finalidad de acceder al interior de sus viviendas. Para ello empleaban todo tipo de excusas, "desde solicitarles un beso, un abrazo o incluso, el intercambio de tocamientos", han ejemplificado. En algunas ocasiones, también alegaban que conocían a alguno de sus familiares para ganarse su confianza.

Una vez en el interior de las viviendas, llevaban a cabo un claro reparto de funciones, de tal manera que mientras que una trataba de captar toda la atención del morador, la otra realizaba un registro del inmueble en busca de dinero, joyas y otras pertenencias.

La peligrosidad que arrojaban en sus actuaciones derivaba del previo reparto de tareas su trabajo coordinado y jerarquizado, han asegurado la Policía.

En este sentido, se estableció un dispositivo policial encabezado por la Comisaría Local de Alcalá de Henares para la localización de las presuntas autoras de los hechos delictivos.

Culminó con la detención de dos mujeres el pasado día 13 de abril. La tercera fue arrestada in fraganti , el 22 de abril, al ser localizada en el interior de un domicilio mientras portaba varias pertenencias que fueron reconocidas como sustraídas por su legítimo propietario.