Viajar a la antigua Roma sin salir de Alcalá: el Museo Arqueológico y Paleontológico de Madrid se suma a Complutum Renacida

Ya es oficial. El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) se suma un año más a la celebración del festival Complutum Renacida con una programación especial que permitirá a los visitantes viajar a la antigua Roma y descubrir cómo era entonces la ciudad de Alcalá de Henares.

Conciertos y talleres que permitirán volver a la antigua Roma

Entre las propuestas destaca el concierto 'Resonando en el pasado', que ofrecerá el músico y divulgador Abraham Cupeiro el viernes 1 de mayo a las 12:30 horas. La actividad, que permitirá acercarse al sonido de los instrumentos utilizados por civilizaciones antiguas, tendrá lugar en el Patio de Cristales del MARPA.

En este recital con formato de monólogo, Cupeiro interpretará diversos instrumentos de viento, algunos elaborados por él mismo y otros adquiridos durante sus viajes por diferentes lugares del mundo. Entre ellos destacan el carnyx, una trompeta de guerra celta, o el cornu, de origen etrusco.

Abraham Cupeiro realizará un concierto en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid este viernes / Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid

Por otra parte, el museo también acogerá el taller para adultos 'El color en época romana: la policromanía en las esculturas de la antigua Roma', en lo que será una actividad teórico-práctica que permitirá conocer cómo se aplicaba el color en la escultura romana. El taller será impartido el sábado 2 de mayo por Emma Zahonero y Jesús Mendiola, especialistas en conservación, restauración y reproducción de patrimonio.

En este taller, el MARPA propone una aproximación a las técnicas utilizadas por los artistas de la antigüedad. Los participantes podrán experimentar todo el proceso, desde la obtención de pigmentos hasta la elección de la técnica pictórica más adecuada.

Exposición permanente 'La realidad hispanorromana'

Además, durante los días 1,2 y 3 de mayo, el museo permanecerá abierto de 11:00 a 15:00 horas para permitir a sus visitantes contemplar, en su exposición permanente 'La realidad hispanorromana', piezas representativas del pasado romano de la región, como los mosaicos de Baco y Leda, ambos datados del siglo IV d. C. y procedentes del yacimiento alcalaíno de Complutum.

Cartel actividades de Complutum Renacida en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid / Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid

La ciudad de Complutum fue en su día el núcleo urbano principal de la región, ya que tuvo un papel importante como nudo de comunicaciones entre las ciudades del norte y el Sur de la Península. Su importancia se refleja en la importante monumentalización de la ciudad, sobre todo en los momentos finales del Imperio (SS. IV y V d.C.).

Toda la información en profundidad, de todos los eventos y exposiciones, así como información de servicio, se encuentra en la página web del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.