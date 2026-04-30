La danza contemporánea regresa al Centro Histórico de Alcalá de Henares: nueva edición de Cervandantes

El concejal de Cultura de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, presentó el día de ayer una nueva edición del Festival de Danza Contemporánea en Espacios no Convencionales ‘Cervandantes’, que celebrará su décima edición del 8 al 10 de mayo.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, Alonso anunció que este festival, un año más, “llenará de danza contemporánea nuestro casco histórico con representaciones tanto al aire libre como en espacios cerrados, así como con talleres dirigidos a público de todas las edades, todo ello de manera gratuita”.

Danza contemporánea, talleres, muestras e incluso gymkhanas

Del 8 al 10 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de danza contemporánea donde estarán presentes grandes profesionales de esta disciplina artística como la reconocidísima e incombustible Mónica Runde, Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 2024 y Premio Nacional de Danza 2000.

Cartel Cervandantes 2026 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante este festival también se podrán disfrutar de perfiles como Ángel Durán, premio Max a la Mejor Interpretación Masculina de Danza en 2024; o la interpretación de la pieza “BAUNSBAK” de la compañía de Elvi Balboa, con 6 candidaturas a los Premios Max 2026.

La programación del Festival incluye también una gymkhana danzada, talleres de danza contemporánea y una muestra en el Teatro Salón Cervantes del proyecto de mediación desarrollado por Mar López con ciudadanía de Alcalá de Henares.

Décima edición de 'Cervandantes'

Desde que celebrara su primera edición en 2016, Cervandantes se ha convertido en todo un referente de la danza en Alcalá. Además, en 2022 el festival pasó a forma parte de la Red A Cielo Abierto, un circuito conformado por prestigiosos festivales de danza contemporánea de toda España, cuyo objetivo es consolidar el trabajo de bailarines, coreógrafos y compañías, conectando su trabajo con la ciudadanía.

Por todo ello, Alonso ha invitado a vecinos y visitantes “a vivir un fin de semana con la danza contemporánea como protagonista, dando visibilidad a un arte escénica capaz de transmitir las más diversas emociones por medio del movimiento y la expresión corporal”.

Programación completa de 'Cervandantes'

El Festival vuelve a estar organizado un año más por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Asociación Cultural Minimarte, con los bailarines Alberto Almazán y Luiscar Cuevas al frente. Las reservas se pueden realizar desde la página web del propio festival así como la programación.

- Viernes 8 de mayo:

17:00 h. Taller “Partir del cuerpo, volver al cuerpo” con Blanca Aller (salón de actos de Capuchinos)

19:00 h. Danza en espacios no convencionales: “Ser bailarina - Pregunta colectiva” - 10&10 (Museo de Arte Iberoamericano – UAH)

20:00 h Danza en la calle (Plaza Cervantes): “La juventud” - CPD Carmen Amaya; “Lila, bailamos por no llorar” - Etereocuriosas; “Baunsbak” - Cía Elvi Balboa; “Diz-me, meu amor” - Raquel Ferradás & María de Vicente

- Sábado 9 de mayo:

10:30 h. Talleres de danza contemporánea Losdedae con Vicky P. Miranda y Chevi Muraday. (Sede Losdedae)

18:00 h. Gymkhana Danzada con Adrián Díaz &. Colectivo La Nevera + CadaDanza (recorrido por el casco histórico)

20:00 h. Danza en la calle (Plaza Cervantes): “Ágave” - Losdedae; “Acto III” - Empty Rooms; “Tríade” - Colectivo Glovo; “Manifesto” - Cía Ángel Durán

- Domingo 10 de mayo: