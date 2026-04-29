Tormentas con granizo y viento fuerte: AEMET activa aviso naranja por “peligro importante” en Alcalá de Henares

Diez comunidades autónomas están hoy bajo aviso por lluvias y tormentas con posibilidad de fuertes rachas de viento y granizo. El aviso es naranja (riesgo importante) en cinco de ellas, ante la previsión de acumulaciones de lluvia de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Incluso se prevén precipitaciones por encima de esos niveles en el área metropolitana de Madrid y la zona del Henares, también en Alcalá de Henares, donde desde primera hora de esta mañana la lluvia ha hecho acto de presencia.

Previsión de la AEMET en Alcalá de Henares / EPE

Acumulación de 30 mm de agua en Alcalá de Henares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos de “peligro importante” en las zonas de la Comunidad de Madrid, especialmente en el área Metropolitana y el Corredor del Henares, para este jueves 29 de abril de 2026 entre las 12:00 y las 21:59 horas.

Se esperan lluvias intensas con una acumulación de hasta 30 mm en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 10% y el 40%. Además, se prevén tormentas de intensidad significativa, que podrían ir acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes y, de forma ocasional, granizo.

Ante este escenario de inestabilidad, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en espacios públicos y zonas arboladas, debido al riesgo de caída de ramas u objetos por el viento, así como revisar elementos exteriores susceptibles de desplazamiento o acumulación de agua.