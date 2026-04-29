Alcalá de Henares lanza el programa 'Abierto para jugar en verano' para facilitar la conciliación familiar

"El viernes 8 de mayo se abrirá el plazo de inscripción del programa 'Abierto para jugar en verano', una iniciativa municipal organizada por las Concejalías de Educación y de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares". Así lo ha anunciado la concejala de educación, Lola López, durante el día de hoy.

En este programa se desarrollan actividades de infancia organizadas en torno al tiempo libre como juegos, talleres, dinámicas de grupo, excursiones y actividades deportivas, entre otras, que se llevarán a cabo en diferentes centros educativos de la ciudad desde el 22 de junio hasta el 4 de septiembre, inclusive.

Una medida para facilitar la conciliación familiar

Lola López ha explicado en el anuncio del programa que esta "es una opción lúdica que se desarrolla en centros educativos del municipio, cuyo objetivo principal es el de ofrecer una medida de apoyo a las familias, facilitando la conciliación familiar durante las vacaciones estivales".

‘Abierto para jugar en verano’ acogerá a niñas y niños que, en el año de desarrollo del Programa, cursen su formación en centros de Educación Infantil y Primaria (desde Infantil 3 años hasta 6º de Educación Primaria) y a escolares del CPEE Pablo Picasso.

Las actividades diseñadas estarán adaptadas a su edad y desarrollo evolutivo y girarán en torno a la temática central “Respira Alcalá”, que promoverá la corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este Programa será gestionado por la entidad Servicios Profesionales Sociales, S.A., especializada en el sector educativo de ocio y tiempo libre y cofinanciado en el marco del Plan Corresponsables.

Las solicitudes al Programa se podrán realizar por semanas completas (de lunes a viernes) a través de la plataforma online Servicios Profesionales Sociales.

El primer plazo de inscripción durará un mes

El plazo general de apertura de las solicitudes de todas las semanas ofertadas comienza el 8 de mayo, a las 10:00 horas. Para solicitar las plazas de la semana del 22 al 26 de junio, la inscripción finalizará el 8 de junio, a las 23:59 horas.

Para el resto de semanas, si hay plazas disponibles, el plazo se cerrará el miércoles anterior a la semana solicitada, a las 12:00 horas. La información detallada de todo el programa se encuentra disponible en la página web de la Concejalía de Educación.

Horarios, precios, y número de plazas

El horario de atención general será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. El precio de la actividad en este horario es de 29 euros por semana. Además, para aquellas familias que lo demanden, se podrán sumar las siguientes cantidades por semana:

Entrada a las 7:30 horas, con servicio de desayuno: 15 €

Entrada a las 7:50 horas, con servicio de desayuno: 12 €

Entrada a las 8:30 horas, sin servicio de desayuno: 10 €

Asistencia al servicio de comedor, con salida a las 15:00 horas: 30 €

Asistencia al servicio de comedor, con salida a las 16:00 horas: 35 €

Asistencia al servicio de comedor, con salida a las 17:00 horas: 41 €

Como norma general, serán necesarios un mínimo de 12 participantes para el servicio de desayuno y comedor. Asimismo, se requerirán un mínimo de 20 participantes y un máximo de 140 por centro y semana para llevar a cabo el programa.