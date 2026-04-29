Más tiempo de espera y cambios de recorrido: así afectarán a los usuarios de Cercanías de Alcalá las obras en Atocha

Alcalá de Henares es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid en la que más se utiliza el servicio de trenes, por lo que sus vecinos son de los principales afectados con las obras de los próximos días. Renfe ha avisado de que, con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías, el servicio de trenes de las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10 se verá modificado durante los dos próximos fines de semana. Teniendo en cuenta que las dos primeras son las que conectan la ciudad complutense con el resto de puntos de la región, hay que prevenir las posibles consecuencias.

Así afectarán a los usuarios de Cercanías de Alcalá las obras en Atocha

Los trabajos de obras en la estación de Atocha tienen como objetivo implantar un nuevo esquema de vías y así mejorar el tráfico en Atocha Cercanías, algo que llevan años reclamando los usuarios de este medio de transporte. Aunque es una medida necesaria, significa que durante los fines de semana del 1, 2 y 3 de mayo, y 9 y 10 de mayo los trenes de las líneas C-2 y C-7 de Alcalá de Henares registren una frecuencia de paso de 30 minutos.

Estos retrasos comenzaron el pasado fin de semana, el del 25 y 26 de abril. Sin embargo, en esta ocasión será especialmente sensible, coincidiendo con el puente de mayo y la celebración de Complutum Renacida 2026, dificultando la llegada de visitantes o que los alcalaínos disfruten de planes de ocio en otros puntos de la ciudad con los días libres.

En total, las tres líneas de Cercanía Madrid que conectan Alcalá de Henares sufrieron 623 incidencias en 2025 / EPE

Además, los recorridos en las cuatro líneas de Cercanías también pueden sufrir modificaciones importantes en sus recorridos. En el caso de la Línea C-2, que pasa por Alcalá de Henares y termina en Guadalajara, el trayecto desde esta última ciudad se realizará por la vía Civis (de contorno) para llegar a Atocha previo paso por Chamartín-Nuevos Ministerios-Recoletos. La vuelta, se hará por este mismo recorrido.

Para la Línea la C-7, partirá desde Alcalá y finalizará en Atocha, mientras que desde Príncipe Pío lo hará en Nuevos Ministerios. Ambas líneas con una frecuencia de paso de los trenes de cada 30 minutos

Se tratan de cambios en el recorrido muy similares al de resto de líneas de Cercanías afectadas por esta obra. La Línea C-8a y C-8b, para continuar, hasta Guadalajara hay que realizar transbordo en Chamartín. Frecuencia. Por último, en la Línea C-10, el trayecto desde Villalba finaliza en Atocha, no en Chamartín.

Hay que recordar que las líneas de Cercanías que pasan por Alcalá son algunas de las más utilizadas en la Comunidad de Madrid. Fuentes de Renfe explicaron a este diario que en todas las estaciones afectadas de la C-2 y C-7, "se suben y bajan diariamente en estas paradas unas 104.000 personas". Es cierto que al ser en fin de semana, no afectará a tantos viajeros como ocurre en los días entre semana, pero es importante buscar alternativas.